Zaslužen za spoštovanje jezika v javnosti

19. Kugyevo nagrado je Skupnost koroških Slovenk in Slovencev (SKS) Petru Kaiserju podelila v avli slovenske gimnazije. Nekdanji deželni glavar je nagrado prejel za »izjemna prizadevanja pri nadaljnjem razvoju slovenske narodne skupnosti, za svoje neprekinjeno spodbujanje žive slovenske besede ter za svoj neutrudni angažma za mirno sožitje na Koroškem«, so pri SKS zapisali v utemeljitvi. Navzoče na podelitvi je pozdravil Bernard Sadovnik, predsednik SKS, zaključne besede pa so pripadle podpredsednici Zalki Kuchling. Vmes je zvezni minister Peter Hanke Kaiserja in Koroško označil kot »zgled za Evropo«. In zakaj bo Bernard Sadovnik Petra Kaiserja pogrešal na čelu dežele? »Peter Kaiser se je s srcem in dušo kot prvi deželni glavar zavzemal za koroške Slovence. In to iz pozicije, ki ni bila lahka, ko je prevzel deželo, saj je bila ta gospodarsko in tudi v manjšinskem vprašanju, ravno po kompromisu glede dvojezičnih tabel, nekje na začetku. In dejansko je uspelo, da smo v teh letih njegovega vodenja dežele prišli velik korak naprej. Kar me je še bolj veseli, je, da vem, da bo naslednik to pot najmanj tako zavzeto nadaljeval.«