Zaradi tragedije v Novem mestu odstopila ministrica in minister

Pred lokal je prišel po sina, ki ga je v notranjosti nadlegovala skupina Romov. Po napadu je bil prijet 21-letni osumljenec, pripadnik romske skupnosti z jugovzhoda Slovenije, ki zanika, da bi prav on udaril Šutarja.
Smrt Novomeščana je v zavest slovenske politike in javnosti priklicala slabe varnostne razmere v jugovzhodni Sloveniji, na katere že dolgo časa opozarjajo župani Novega mesta, Črnomlja, Kočevja in Ribnice. Gre za dolenjske in belokranjske občine z največjim deležem Romov, kjer si po besedah županov v romskih naseljih gasilci in reševalci ne upajo posredovati brez spremstva policije. Problem predstavlja tudi pregon storilcev kaznivih dejanj, zaradi katerih župani Romom očitajo nedotakljivost,državi pa neukrepanje.
Zaradi »objektivne odgovornosti« za tragično smrt Novomeščana sta 26. oktobra odstopila minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in ministrica za pravosodje Andreja Katič. Slovenski premier Robert Golob je odstopa ministra in ministrice sprejel. Predstavniki vlade so se 28. oktobra udeležili izredne seje občinskega sveta Novo mesto. Napovedali so večje pristojnosti policije na jugovzhodu države ter omejitev brezplačne pravne pomoči. Pred »čezmernimi posegi v človekove pravice« svari predsednica Nataša Pirc-Musar.
Iz rubrike Politika preberite tudi