Zaradi tragedije v Novem mestu odstopila ministrica in minister

Smrt Novomeščana je v zavest slovenske politike in javnosti priklicala slabe varnostne razmere v jugovzhodni Sloveniji, na katere že dolgo časa opozarjajo župani Novega mesta, Črnomlja, Kočevja in Ribnice. Gre za dolenjske in belokranjske občine z največjim deležem Romov, kjer si po besedah županov v romskih naseljih gasilci in reševalci ne upajo posredovati brez spremstva policije. Problem predstavlja tudi pregon storilcev kaznivih dejanj, zaradi katerih župani Romom očitajo nedotakljivost,državi pa neukrepanje.