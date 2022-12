V sredo, 7. decembra, je imel parlament koroških šolark in šolarjev sejo v koroškem deželnem zboru, debato na Instagramu je sprožila objava »Freie Schüler Kärnten«.

Maya Rischawy (17) je od julija 2022 predsednica AKS (Aktion kritische Schülerinnen und Schüler) Kärnten/Koroška, ki je kot zastopniška organizacija šolark in šolarjev del stranke SPÖ. Rischawy je dijakinja 7. a razreda Slovenske gimnazije (SLOG) in je poleg funkcije pri AKS tudi zastopnica dijakinj in dijakov na Slovenski gimnaziji (2. namestnica).

Na omenjeni seji šolskega parlamenta so obravnavali več tem. Diskutirali so tudi o zahtevi »Deutsch als Pausensprache«, katerega so vložili zastopniki »Freie Schüler Kärnten« (FSK), slednji so kot organizacija del stranke FPÖ. Bistvo te zahteve je, da naj bi dijaki na Koroškem med pavzami govorili izključno nemško. Sledila je debata o tej zahtevi, spregovorila je tudi Maya Rischawy. »Kot ena od zastopnikov dijakov Slovenske gimnazije sem tam imela svoj govor v nemščini in slovenščini,« je povedala za Novice.

Maya Rischawy je v obeh deželnih jezikih spregovorila o svoji dobri prijateljici, ki je kot dijakinja prišla iz Slovenije in je zdaj najboljša v nemščini, in to ob dejstvu, da na Slovenski gimnaziji med pavzami govorijo slovensko. »Na koncu govora sem vse navzoče prosila, da naj glasujejo proti zahtevi Deutsch als Pausensprache,« je povedala Rischawy. Šolski parlament je to zahtevo z izjemo zastopnikov Freie Schüler Kärnten jasno odklonil.

»Freie Schüler Kärnten« Rischawyjevo zaradi dvojezičnega govora ostro kritizirajo. 9. decembra so na Instagramu (@kaernten.freieschueler) objavili prispevek, v katerem ji očitajo, da je »kot predsednica AKS Koroška ignorirala nemški jezik in provokantno spregovorila v slovenščini, kar je nesramno.«

Posting »Freie Schüler Kärnten«

»Slovenščina je uradni jezik na Koroškem in jaz nisem ignorirala nemščine, ker sem spregovorila v obeh jezikih,« objavo FSK komentira Maya Rischawy. Rischawyjeva domneva, da so predstavniki FSK ta prispevek na Instagramu objavili predvsem zaradi tega, ker želijo zbuditi več pozornosti, ki je drugače nimajo. »Prepričana sem, da mora biti šola nek varen kraj in važno je, da lahko v pavzah govoriš svoj materni jezik,« meni Maya Rischawy.

Medtem so se z Rischawyjevo solidarizirali številni dijaki in dijakinje SLOG, dva profesorja ter študentska kluba na Dunaju in na Koroškem. »Polovica šole je komentirala objavo FSK, kar je zame potrditev, da sem storila prav,« je solidarnosti vesela Maya Rischawy.

AKS se je v šolskem parlamentu med drugim zavzemala za brezplačne inštrukcije (Nachhilfe). Maya Rischawy se od leta 2021 angažira v AKS: »Smo za pravično šolo in družbo brez strahov, med drugim se angažiramo za pravice manjšin in zapostavljenih v naši družbi.«