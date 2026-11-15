Zakaj paneli na travniku in ne na strehi?

»REGi je glasovala proti, ker obstajajo alternative. Mahle ima od leta 2018 gradbeno dovoljenje za postavitev fotovoltaične elektrarne na strehi tovarne na površini treh hektarjev. Poleg tega imamo veliko parkirnih prostorov. Dokler te površine niso izkoriščene, ni prav, da pozidamo kmetijska zemljišča,« meni Jernej. Kot so poročali mediji, Mahle utemeljuje, da strehe tovarne zaradi statike niso primerne za postavitev fotovoltaične elektrarne. Jernej ugovarja: »To ne drži. Že leta 2018 je pooblaščeni inženirski projektant gradbeništva potrdil, da je namestitev panelov na strehah tovarne možna brez težav. Argumentacija tovarne Mahle gre v prazno.« Po mnenju REGi bi bilo mogoče elektrarno namestiti tudi na fasado visokega skladišča tovarne. Jernej: »Razmisliti moramo o alternativnih površinah. Veliko polj v Šmihelu ima gramozna tla, medtem ko ima prav to zemljišče izredno dobro boniteto tal. Pod paneli bo le trava, kolikor bo pač rasla. Dvojna raba površine, na primer paša ovac, ne bo mogoča.«