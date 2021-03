Komentar Jožka Hudla

O mojih izkušnjah z malimi šolami, na katerih sem poučeval skoraj štirideset let.

Po služenju vojaščine sem leta 1969 junija začel kot dvojezičen učitelj poučevati v Pliberku v razredu z dvema oddelkoma z 41 učenci – na šoli jih je bilo 205, od septembra pa že v Beli do leta 1971, kjer je bilo šest oziroma leto pozneje pet učencev. Od tam sem prišel na Komeljski Vrh, kjer je bilo v razredu 23 učenk in učencev od 1. do 9. šolske stopnje. Leta 1985 so učni načrt ljudske šole v Avstriji spremenili tako, da so ukinili višjo stopnjo in jo nadomestili s programom glavne šole. Šola je postala dvorazredna in poučevanje je postalo bistveno lažje. Zaradi upada rojstev se je znižalo število učenk in učencev na okoli deset. Leta 1998 sem zaprosil za mesto učitelja in ravnatelja na LŠ pri Božjem grobu. Tam pa je število nihalo med 42 in 52. Desetletje prej je bilo na šoli še 80 do 100 učencev. Toliko k boljšemu razumevanju sprememb, ki jih narekuje število šoloobveznih otrok.

Še podatek: Leta 1998 je bilo na Koroškem še okoli 50.000 šoloobveznih učencev. Leta 2010/11 je bilo na Koroškem 364 obveznih šol, do leta 2016/17 se je število znižalo na 315. Število učencev je v istem časovnem obdobju padlo s 37.228 na 34.240, za 2.988 učencev oziroma za 8 %.

Brez učencev pa ne moreš imeti pouka. Spomnim se, kako smo vsako leto vedno spet trepetali, ali bomo dobili zadostno število učencev za razrede, vedeli smo za številke šest let naprej, upali, da se bo priselila še kakšna družina z otroki, da se ne bodo šolarji vozili mimo šole v večjo šolo v mesto, in se zelo veselili vsake bodoče mamice v šolskem okolišu. Številke pa so neusmiljene, narekujejo vladi, da ukrepa. Trend se bo v bodoče gotovo nadaljeval v združevanje šol v večje enote. Ko so ustanavljali šole, so hodili otroci še peš v šolo. Pravilo je bilo, da več kot štiri kilometre naj ne bi bilo hoda. Danes vozijo učence v šolo in ta argument dolge poti je odpadel.

Ali sta pouk in vzdušje na malih šolah boljša ali ne, v to se ne bi spuščal. Vsaka šola, vsak razred je svet zase, z vsemi odlikami ali pomanjkljivostmi. V bistvu gre za to, da se učenci dobro počutijo, da z veseljem hodijo v šolo, kar jih vzpodbuja k temu, da se radi učijo. In če napredujejo, bodo vedno spet motivirani za učenje in druge dejavnosti ter se bodo hoteli še kot odrasli naprej izobraževati in dopolnjevati.

V življenju je edina stalnica sprememba, ki jo pogojujejo nešteti dejavniki.