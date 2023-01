Na Koroškem se z velikimi koraki bližajo deželnozborske volitve, ki bodo 5. marca 2023. Že nekaj časa je znano, da tečejo pogovori med osebami iz vrst slovenskega samostojnega gibanja in frakcije Team Kärnten.

V sredo, 4. januarja, je bilo odločeno, da bo podžupan in frakcijski vodja Kapelške liste Franc Jožef Smrtnik na deželni listi Team Kärnten na četrtem mestu. Frakcija Team Kärnten je na zadnjih deželnozborskih volitvah leta 2018 dobila 5,8 odstotka glasu in tri mandate, pred tem, na volitvah leta 2013, pa 11,18 odstotka glasu in štiri mandate. Javnomnenjske raziskave iz leta 2022 pripisujejo Team Kärnten med 7 in 10 odstotkov. Rezultat okoli deset odstotkov bi za Team Kärnten zelo verjetno pomenil tudi četrti mandat. Prvi na deželni listi Team Kärnten bo Gerhard Köfer, drugi bo Gerhard Klocker, tretja bo Marina Koschat-Koreimann, četrti Smrtnik, peti pa Karl Markut.

V volilnem okolišu vzhod (okraji Velikovec, Šentvid in Volšperk) bo Smrtnik na drugem mestu, pred njim bo župan St. Georgna v Labotski dolini Karl Markut. Izvolitev preko osnovnega mandata v volilnem okolišu vzhod je nerealistična, sa je pri volitvah 2018 za osnovni mandat v volilnem okolišu vzhod bilo potrebnih 8.209 glasov, Team Kärnten jih je leta 2018 tam dobil 3.967.

Za ORF je Smrtnik povedal, da je cilj frakcije pri volitvah marca 2023 dobiti 10 odstotkov glasov. Kar zadeva vprašanja koroških Slovencev in južnokoroškega prostora, je Smrtnik od stranke Team Kärnten dobil zagotovljeno avtonomijo, želi se zavzemati predvsem za manjšino in južno Koroško.

Na zadnjih občinskih volitvah leta 2021 so kandidati Team Kärnten odrezali presenetljivo dobro. V Celovcu sta postala kandidata TK Christian Scheider in Lojze Dolinar župan in podžupan, Gerhard Köfer je ponovno postal župan v Špitalu ob Dravi, župani iz frakcije so še v Hodišah in v St. Georgnu v Labotski dolini. Frakcija TK je pri deželnozborskih volitvah leta 2021 nastopila v sedmih občinah in skupaj dosegla skoraj 13.000 glasov in 35 občinskih odbornikov. Obraz stranke Team Kärnten je Gerhard Köfer.