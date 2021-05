Od 18. do 20. maja bodo v Avstriji volitve za visokošolsko zastopstvo (Österreichische Hochschüler_innenschaft). Glavni kandidat VSSTÖ Kärnten/Koroška na celovški univerzi je študent medijskih in komunikacijskih ved ter absolvent Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter, 22-letni Jakob-Manuel Krobath, ki je odraščal v Vrbi in zdaj živi v Celovcu.

Celovec Jakob-Manuel Krobath je odraščal v Vrbi v osemčlanski družini kot edini fant s petimi sestrami. Doma niso govorili slovensko, z učenjem jezika je začel v ljudski šoli in s tem nadaljeval tudi v glavni šoli ter kasneje na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru, kjer je leta 2018 opravil maturo. Pravi, da ni »rojeni koroški Slovenec,« jezika se je naučil šele pozneje (in to zelo dobro).

Po zaključeni civilni službi pri katoliški mladini je na celovški univerzi začel s študijem medijskih in komunikacijskih ved. V prostem času se ukvarja z glasbo, igra kitaro in klavir in – ko so bili še odprti – je kot ljubitelj dobrih filmov zelo rad zahajal v kino. Trenutno živi, dela in študira v Celovcu, pri letošnjih volitvah za visokošolsko zastopstvo kandidira na celovški univerzi kot glavni kandidat Zveze socialističnih študentk in študentov na Koroškem (VSSTÖ Kärnten/Koroška).

Kako bi s tremi besedami opisali samega sebe?

Jakob-Manuel Krobath: Pomočnik, organizator in idealist. Pomočnik zato, ker imam v mislih vedno skupno dobro. To živim že od svojega otroštva, odraščal sem s petimi sestrami, bilo je običajno, da postavljaš dobro počutje drugih pred svoje in da ne delaš stvari samo zaradi tega, ker tebi koristijo, temveč zato, ker so pač pomembne za skupino. Organizator, enostavno ker rad organiziram prireditve bodisi na univerzi bodisi drugje. In še idealist, ker verujem v demokratično in socialnopravično univerzo. To je univerza, kjer imajo vsi enake možnosti, neglede na spol, izvor, spolno usmerjenost, veroizpoved ali dohodek.

Katere naloge ima visokošolsko zastopstvo po vašem mnenju?

Mnenja sem, da mora dober »ÖH« vedno prisluhniti prošnjam in težavam študentk in študentov, vselej mora biti odprt za nove ideje in mora biti strokovno dobro usposobljen. Skratka, vsako in vsakega mora podpirati pri študiju.

Zakaj kandidirate kot glavni kandidat VSSTÖ?

Iz lastnih izkušenj vem, kako težko je kombinirati študij z delom. Vem tudi, koliko birokracije je potrebno, da kot študent sploh dobiš na primer kakšno denarno pomoč. Vem, kako pomagati in s tem želim pomagati kolegicam in kolegom, vseeno kakšne težave imajo.

Glavne teme VSSTÖ Kärnten/Koroška?

Imamo pet glavnih točk. Prva je socialna varnost. To pomeni, da mora vsak, ki hoče študirati, imeti tudi to možnost, neodvisno od velikosti denarnice staršev. Menimo, da je svobodno izobraževanje človekova pravica. Druga točka so pošteni študijski pogoji, to pomeni, da se naj pri načrtovanju študija upošteva tudi življenjska realnost študirajočih. Smo mnenja, da ne smeš biti prikrajšan, če moraš poleg študija hoditi v službo, paziti na otroka ali če imaš neko drugo, na primer telesno oviro. Tretja točka je poživitev univerzitetnega kampusa, želimo, da imajo študentje več možnosti za srečanja v prostem času. Po pandemiji bo odprl »ÖH Wohnzimmer«, ki je za menzo in bo center za srečanja. Četrta točka je cenovno dostopna mobilnost. Vemo, da večina študentov, ki študira v Celovcu, ne živi v mestu. Zato se zavzemamo za cenejša javna prevozna sredstva za študente, da si to lahko vsak privošči. Peta točka je psihična razbremenitev, zavzemamo se za razširitev in promocijo psihološkega študijskega svetovanja s ciljem, da bi preprečili preobremenitev in psihološki stres pri študentkah in študentih. Duševno zdravje je bistvenega pomena, zlasti v času pandemije in homeofficea. Pomembni temi sta še plačana praksa in posvetovalnica za študente, ki niso iz Evropske unije.

Glavni kandidat VSSTÖ Kärnten/Koroška Jakob-Manuel Krobath. Slika: Erich Varch

Velika večina študirajočih mora poleg študija tudi delati. Prav v času pandemije je veliko delovnih mest, na primer v gastronomiji, šlo v izgubo, mnogi so ostali brez dohodka. Kako jim lahko kot visokošolsko zastopstvo stojite ob strani?

Podpiramo psihološko študijsko svetovanje in že na začetku pandemije je bil ustanovljen t.i. »ÖH-Härtefallfonds«, ki po možnosti pomaga. Vsak, ki je zaradi pandemije prišel v stisko, naj dobi podporo.

Je potreba po pomoči trenutno velika?

Zagotovo, to je velika kriza. Posledic zdaj še ne vidimo v celoti, te bomo videli šele v naslednjih letih.

Kaj želite na celovški univerzi izboljšati?

Na primer se mora digitalizacija univerze tudi po pandemiji ohraniti in še izgraditi. Tečaji in predavanja naj bodo še naprej v celoti dostopni preko spleta. Ta možnost mora biti nekaj samoumevnega, brez vsakršnih pomanjkljivosti za študente.

Celovška univerza nosi v imenu pojem »alpe-jadran«. Ali se ta alpsko-jadranski »duh« občuti tudi v vsakdanu študentk in študentov?

Možnosti je veliko, saj se celovška univerza nahaja na stičišču treh držav. Na univerzi je veliko dvojezičnosti, po mojem mnenju pa bi je lahko bilo še več in za to se bom tudi boril. Želim si, da bosta spletni strani univerze in ÖH Celovec na voljo ne samo v nemščini in angleščini, temveč tudi v slovenščini. Slovenski jezik naj bi bil bolj viden, na primer v objavah na družbenih omrežjih, želim si več prireditev v povezavi s slovenščino. Na tem področju že zdaj zelo dobro deluje KSŠŠK, to delovanje je treba podpreti.

Volilna udeležba je pri zadnjih volitvah ÖH leta 2019 na Koroškem padla daleč pod 20 odstotkov. Je to še legitimno zastopstvo?

To vprašanje nas vse obremenjuje in prav v času pandemije smo izgubili osebni stik s profesorji in študenti, teže jih dosegamo v predvolilni fazi. Lahko samo rečem, da je prav zdaj bolj pomembno kot kdajkoli, da bomo še naprej imeli močan »ÖH«, ki pomaga pri reševanju problemov študentov. Zato pozivam vsakega posameznika in vsako posameznico, da se posluži svoje volilne pravice. Upamo na visoko udeležbo.

Hočemo ponovno priti v zastopstvo univerze, število mandatov za nas ni tako pomembno. Važno je, da imamo spoštljiv odnos z drugimi frakcijami, da se vsi zavzemamo za študente in da na prvo mesto postavimo njihove težave. To je za nas najbolj pomembno. Če imate vprašanja ali potrebujete pomoč, pa sem dosegljiv preko facebooka ali instagrama.