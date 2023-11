Zvezna vlada je razočarala v narodnostni politiki, pravijo predsedniki EL, NSKS, SKS in ZSO. Na skupni tiskovni konferenci v petek, 24. novembra v Celovcu, so nagovorili ključne odprte točke.

V vseh vsebinskih vprašanjih smo usklajeni, je poudaril predsednik Skupnosti koroških Slovencev (SKS) Bernard Sadovnik ob začetku tiskovne konference v Celovcu. Z njim so spregovorili Gabriel Hribar od Enotne liste (EL), Zdravko Inzko od Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in Manuel Jug od Zveze slovenskih organizacij (ZSO). Sadovnik je še povedal, da je razočaranje nad vlado pri vseh zelo veliko. Prosjačenje na Dunaju in tamkajšnje obljube se ne obrestujejo. Pri izvajanju koalicijskega programa črno-zelene vlade pa ni opaziti napredka. Izjema sta povišanje podpor narodni skupnosti in 15a sporazum o elementarni pedagogiki.

Reforma izobraževalnega sistema je na prvem mestu

Malo pred koncem mandata vlada niti ni ustanovila obljubljene delovne skupnosti za novelacijo Zakona o narodnih skupnostih, je ugotovil Sadovnik. Prav ta novelacija je bila ena ključnih odprtih točk, ki so jih predsedniki na tiskovni konferenci poudarili.

Še bolj nujna je reforma izobraževalnega sistema in prilagoditev manjšinskega šolskega zakona za Koroško. Predsedniki zahtevajo zagotovitev dvojezičnega izobraževanja od jasli do univerze.

Druge omenjene odprte naloge za vlado so ureditev dvojezičnega sodstva in zakonsko zajamčeno jezikovno znanje v sodstvu in upravi.

Prav te ključne točke so tudi navedene v peticiji, ki so jo presedniki zastopniških organizacij in EL Inzko, Jug, Hribar in Sadovnik začetek novembra vložili pri odboru za peticije Evropskega parlamenta (PETI) v Bruslju. Za peticijo o pomanjkljivem izvajanju manjšinskih pravic ter kršitvi načel pravne države v Avstriji so si zagotovili politično podporo poslanca Evropskega parlamenta in člana odbora PETI Loranta Vinczeja (Evropska ljudska stranka) ter podpredsednice odbora za peticije Ane Mirande (Zeleni/Evropska svobodna zveza).

Zdravko Inzko je opozoril na to, da so v memorandumu iz leta 2011 govorili o hitri novelaciji Zakona o narodnih skupnostih. Naštel je neuresničene obljube, ki jih je dobila narodna skupnost. Povedal pa je tudi, da se danes borimo za iste pravice kot njegov prastric Andrej Einspieler pred 162 leti. Opozoril je na nadaljnje manjšanje števila pripadnikov narodne skupnosti, ki ga je pokazala študija OGM.

Manuel Jug je povedal, da je veliko pogovorov o rešitvah. Teh rešitev pa na koncu ni. Velikokrat se potem izgovarjajo na to, da so med narodno skupnostjo razhajanja v vsebinskih vprašanjih. Prav to enotnost v vsebinskih vprašanjih pa so zastopniki s skupno peticijo in tiskovno konferenco pokazali, je povedal. Poudaril je, da se koroški Slovenci samo na eni tretjini dvojezičnega ozemlja Koroške lahko poslužijo slovenščine v sodstvu.

Predsednik Enotne liste Gabriel Hribar je povedal, da ni prav, da se moraš na najnižji politični ravni, torej v občinskih svetih boriti za to, da je slovenščina bistvena kvalifikacija za nove sodelavce. Poudaril je, da bi moralo biti samoumevno, da na občinah, v kmetijski zbornici ali pri deželi, kjer imajo uradniki kontakt s strankami, da kdo zna tudi slovensko in da te ne gledajo postrani, ko začneš govoriti slovensko. To bo po njegovem mnenju mogoče samo z jasno zakonsko ureditvijo.

Da so vse tri zastopniške organizacije koroških Slovencev vabile na skupno tiskovno konferenco, je prav gotovo nekaj posebnega. To so potrdili tudi navzoči zastopniki organzacij.