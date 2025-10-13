Vse frakcije proti Mercosurju

Tako SJK še zahteva, da naj bi uredba EU o krčenju gozdov (Entwaldungsverordnung) bila v celoti črtana. Povzroča le birokracijo in kmete še bolj potiska v birokratsko džunglo EU, poudarjajo pri SJK. »V EU je vsako leto več birokracije. Uredba o krčenju gozdov nikomur ni potrebna in kmetom povzroča preveliko breme. Zato jo je treba brez nadomestila črtati. Tako kot Francozi bi morali spet iti na demonstracije,« pravi zbornični svetnik Franc Jožef Smrtnik. Zbornični svetnik Franc Baum­gartner pa dodaja: »Kdor želi pomagati kmetom, mora odpraviti nepotrebno birokracijo EU. Kmetje se na vsakem sestanku pritožujejo nad njo, vendar namesto da bi se zmanjšala, se povečuje.«