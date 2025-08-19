Vrh SGZ srečal ministra zafinance Marterbauerja

Predstavnika zveze sta ministru predstavila delo SGZ in poudarila njeno vlogo »graditeljice mostov v alpsko-jadranski regiji« ter platforme za gospodarsko sodelovanje, večjezičnost in medregionalno povezovanje.
Osrednja tema je bila načrtovano zmanjšanje sredstev za podporo narodnim skupnostim v letih 2025 in 2026, pri čemer bi bila – po navedbah SGZ – posebno prizadeta kulturna in mladinska društva. Za leto 2026 je predvideno zmanjšanje v višini približno 599.000 evrov.
V ospredju pogovora so bile tudi gospodarske razmere na Koroškem, pomanjkanje usposobljene delovne sile – zlasti v turizmu in gostinstvu ter potreba po ciljnem pridobivanju delavcev z območja zahodnega Balkana. SGZ vidi potencial Koroške in narodne skupnosti v vlogi graditeljev mostov.
Medtem so sogovorniki podčrtali tudi pomen dokončanja železniškega predora pod Golico kot »pomembnega impulza za gospodarski razvoj Koroške« ter obravnavali nedavno policijsko racijo na Peršmanovi domačiji. Minister je ob tem izrazil »globoko prizadetost ter solidarnost z narodno skupnostjo« in se zavzel za temeljito razjasnitev dogodka, piše SGZ.
Ob koncu je Marterbauer napovedal obisk Koroške spomladi 2026, ko namerava obiskati tudi SGZ. »Veselimo se nadaljnje izmenjave z zveznim ministrom dr. Marterbauerjem in z velikim zanimanjem pričakujemo njegov obisk na Južnem Koroškem,« je dejal Wakounig.
