V torek, 12. septembra, se je iztekel čas za vpis v Glasbeno šolo na Koroškem, od katere se po izteku šolskega leta 2023/24 poslavlja dolgoletni ravnatelj Roman Verdel. Letos ima Glasbena šola več kot 450 učenk in učencev, ki jih 20 učiteljic in učiteljev poučuje na 16 oddelkih v Celovcu, Podjuni, Rožu in na Zilji.

Glasbena šola je v torek, 12. septembra, končala z vpisovanjem novih učenk in učencev. Tudi v šolskem letu 2023/2024 ima Glasbena šola na razpolago 340 učnih enot. Za pouk na 16 oddelkih skrbi 20 učiteljev, polovica je polno zaposlenih. »Na novo vpisanih imamo 91 učencev, kar je zelo veliko,« pravi ravnatelj Roman Verdel. Največje povpraševanje je vsa leta po kitari in klavirju. Tudi letošnje leto ni izjema, »zato se lahko zgodi, da bo kdo ostal na čakalni listi«. Glasbena šola ima na voljo 150 klavirjev, za pouk na njih skrbi sedem učiteljev. »Težava je v tem, da imamo pri drugih inštrumentih deloma samo eno učiteljico, ki povrh še ni polno zaposlena, tako da se ne da razširiti oddelka.« »Dodaten problem je v tem, da se število učnih enot ne poveča,« pravi Verdel. Nadalje opominja, da je pred integracijo nekdanje Slovenske glasbene šole v sistem deželnih glasbenih šol leta 2015 imela tedaj še samostojna glasbena šola 530 učnih enot. Izpogajanih je bilo 400 enot, danes jih ima šola 340. »V zadnjem letu svojega mandata si zelo želim zvišati obseg učnih enot na 400,« pravi Roman Verdel, ki je leta 1997 postal ravnatelj tedaj še Slovenske glasbene šole. »To bi bila meja, pri kateri lahko pokrijemo vse naše potrebe, torej poskrbeti za okoli 550 učenk in učencev.« Lansko leto so jih imeli 490, na indivdualnih inštrumentih jih je bilo malo manj kot 400. Leta 2011 so imeli več kot 700 učenk in učencev, za katere je skrbelo 50 učiteljev. »Razlika je ta, da imamo zdaj vsaj finančno zagotovljeno šolo, prej pa je njen obstoj vedno visel v zraku,« še dodaja.