Vouk: Ne ogrožati načrtovane reforme sodstva

Na izjave Smrtnika in Sadovnika se je odzvalo Društvo koroških slovenskih pravnikov (DKSP). To v odprtem pismu opozarja manjšinske politične predstavnike, da naj ne ogrožajo prihajajoče reforme dvojezičnega sodstva. DKSP pravi, da obstoječa dvojezična okrajna sodišča na Koroškem v resnici ne delujejo dvojezično, saj je le en sodnik pred upokojitvijo usposobljen za slovenski jezik. Po prepričanju društva bo načrtovana reforma, ki predvideva razširitev dvojezičnosti na večja sodišča v Celovcu, Beljaku in Velikovcu, dejansko omogočila izvajanje postopkov v slovenščini za bistveno večje število ljudi. Nasprotovanje reformi, ki ga izražajo nekateri slovenski politični predstavniki, temelji na nepoznavanju dejanskega stanja in ogroža »prvi večji dosežek pri uresničevanju člena 7 ADP, ki se zdi dosegljiv«, je v odprtem pismu DKSP zapisal odvetnik Rudi Vouk. Reforma predvideva servisne centre za slovenščino, ti pa bi zagotovili enako hitro in kakovostno obravnavo postopkov v obeh jezikih. Poleg tega bi reforma ustvarila nova dvojezična delovna mesta in povečala uporabo slovenščine kot uradnega jezika. Pismo k odgovornemu ravnanju poziva vse manjšinske predstavnike, da se ne zapravi zgodovinska priložnost za dolgoročno izboljšanje pravnega položaja koroških Slovencev. Tako tudi NSKS pravi, da »toliko dobre volje, da se uresniči člen 7 Avstrijske državne pogodbe na področju sodstva, še nikoli ni bilo«. »Trenutno več kot 2/3 vseh občin nima dostopa do dvojezičnega sodišča. Vse te občine bi dobile dvojezično sodstvo, če se koroški Slovenci modro zadržimo in se držimo dejstev. ... Zavzemanje za obstoječa tri sodišča prihaja iz vrst ÖVP in drugih strank, iz vrst županov, ki so jim kar naenkrat pri srcu mala sodišča.«