Volitve NSKS: večja udeležba kot leta 2018

Leta 2018 je bila volilna udeležba pri volitvah NSKS pri 27,77 odstotka. Volilna udeležba je pri zdajšnih volitvah narasla na več kot 30 odstotkov, pravi poslujoči tajnik in vodja volilne pisarne Marko Oraže. Tudi v absolutnih številkah je volilo več ljudi kot leta 2018, ko je bilo 1822 oddanih glasov, poudarja Oraže. Točne rezultate bodo pri NSKS šele razglasili.
Po koncu volitev NSKS so tam namreč še čakali na dostavo volilnic po pošti, saj so veljavne volilnice, ki so bile oddane do 8. maja. Nato so zasedale okrajne volilne komisije. V torek, 26. maja, je zasedala osrednja volilna komisija. Datum konstitutivne seje Zbora narodnih predstavnikov bo sredi junija. Tam bo izvoljen predsednik Zbora narodnih predstavnikov. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev se voli v teku treh mesecev. Teoretično bi ga lahko izvolili tudi že na konstitutivni seji ZNP, pravi Oraže.
Iz rubrike Po Koroškem preberite tudi