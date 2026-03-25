Volitve NSKS: ni kandidata za nasledstvo Valentina Inzka

V tiskovni izjavi NSKS sporoča, da osrednja volilna komisija ni dobila nobene prijave do konca roka. Vendar je še naprej mogoče vlagati kandidature za Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic (ZNP), pišejo pri Narodnem svetu. Volitve NSKS bodo med 17. aprilom in 8. majem.
V tiskovni izjavi so še zapisali, da pravilnik za volitve Narodnega sveta koroških Slovencev v primeru, da ni kandidata za predsednika, predvideva, da Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic iz svoje srede, najkasneje v roku treh mesecev po ustanovni seji ZNP izvoli predsednika NSKS. Do takrat vodi organizacijo predsednik/predsednica ZNP.
