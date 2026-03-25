Volitve NSKS: ni kandidata za nasledstvo Valentina Inzka

25.3.2026 Celovec Klagenfurt Sebastjan Trampusch
Do 20. marca so bile možne kandidature za mesto predsednika oz. predsednice Narodnega sveta koroških Slovencev.
Dr. Valentin Inzko, predsednik NSKS od leta 2010

V tiskovni izjavi NSKS sporoča, da osrednja volilna komisija ni dobila nobene prijave do konca roka. Vendar je še naprej mogoče vlagati kandidature za Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic (ZNP), pišejo pri Narodnem svetu. Volitve NSKS bodo med 17. aprilom in 8. majem.

ZNP bo izvolil predsednika

V tiskovni izjavi so še zapisali, da pravilnik za volitve Narodnega sveta koroških Slovencev v primeru, da ni kandidata za predsednika, predvideva, da Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic iz svoje srede, najkasneje v roku treh mesecev po ustanovni seji ZNP izvoli predsednika NSKS. Do takrat vodi organizacijo predsednik/predsednica ZNP.   

