Volitve NSKS: 60 kandidatov za 48 mest

Vsak volilec dobi dve glasovnici. Pri glasovnici volilnega okoliša lahko izbere eno osebo, pri glasovnici splošne liste z vsemi 60 kandidati in kandidatkami pa lahko nakriža največ 17 imen. Oraže pravi, da bi ga veselilo, če bi bilo vrnjenih nad 1000 glasovnic. Vpis v volilni imenik je še možen pri članih krajevnih volilnih komisij ali na [email protected], dodaja Oraže.Valentin Inzko je postal predsednik NSKS v letu 2010, izvolil ga je ZNP. Na volitvah NSKS je bil Inzko prvič izvoljen v letu 2013 in prejel 75 odstotkov glasov. Protikandidatka je bila Angelika Mlinar. Na zadnjih volitvah NSKS leta 2018 Inzko ni imel protikandidata, tako da se predsednik ni posebej volil. Za letošnje volitve ni bilo kandidata za predsedniško mesto, zato bo po statutih NSKS predsednik izvoljen iz vrst ZNP. Veljavne so glasovnice, ki bodo oddane do 8. maja na pošto, poudarja Marko Oraže. Rezultate volitev bodo verjetno razglasili še maja.