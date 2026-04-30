Volitve NSKS: 60 kandidatov za 48 mest

Več kot 60 let je med najmlajšim in najstarejšim kandidatom za volitve v Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic NSKS. Georg Urbas je letnik 2003, Jože Wakounig pa letnik 1941. Kandidatov in kandidatk je pri letošnjih volitvah 60, leta 2018 jih je bilo 73. Potegujejo se za 48 mest v ZNP. Volilnih okolišev je štirinajst (2018: 18 okolišev), nekatere so združili. Nastal pa je lasten volilni okoliš za vse občine izven dvojezičnega ozemlja. »Prvi iz vsakega volilnega okoliša je izvoljen v ZNP,« pravi poslujoči tajnik NSKS Marko Oraže, ki vodi volilno pisarno. Ostalih 34 mest razdelijo po splošni listi.
Vsak volilec dobi dve glasovnici. Pri glasovnici volilnega okoliša lahko izbere eno osebo, pri glasovnici splošne liste z vsemi 60 kandidati in kandidatkami pa lahko nakriža največ 17 imen. Oraže pravi, da bi ga veselilo, če bi bilo vrnjenih nad 1000 glasovnic. Vpis v volilni imenik je še možen pri članih krajevnih volilnih komisij ali na [email protected], dodaja Oraže.Valentin Inzko je postal predsednik NSKS v letu 2010, izvolil ga je ZNP. Na volitvah NSKS je bil Inzko prvič izvoljen v letu 2013 in prejel 75 odstotkov glasov. Protikandidatka je bila Angelika Mlinar. Na zadnjih volitvah NSKS leta 2018 Inzko ni imel protikandidata, tako da se predsednik ni posebej volil. Za letošnje volitve ni bilo kandidata za predsedniško mesto, zato bo po statutih NSKS predsednik izvoljen iz vrst ZNP. Veljavne so glasovnice, ki bodo oddane do 8. maja na pošto, poudarja Marko Oraže. Rezultate volitev bodo verjetno razglasili še maja.
Kako volita ostali dve zastopniški organizaciji predsednika in odbore? Pri Zvezi slovenskih organizacij imajo delegatski sistem. Volilno pravico na občnem zboru imajo člani odborov ZSO. Dodatne delegatske glasove pa imajo včlanjene organizacje, to so Slovenska prosvetna zveza, Zveza slovenskih žena, Zveza slovenskih pregnank in pregnancev, Slovensko šolsko društvo, Delovna skupnost avstrijskih narodnosti v SPÖ (DESKAN), Slovensko planinsko društvo Celovec in Zveza koroških partizanov, ki imajo po 10 delegatskih mest. SPZ lahko na včlanjeno društvo nominira po dva dodatna delegata. Osebno članstvo je možno, a po besedah poslovodje Florijana Wieserja ni izoblikovano. Na zadnjem občnem zboru leta 2022 je bilo 88 delegatov, leta 2019 pa so bili 103 delegati. Po odstopu Juga konec leta 2024 ZSO vodijo podpredsedniki.
Bernard Sadovnik predseduje Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) od ustanovitve leta 2003. Zadnje volitve SKS so bile v letu 2023. Pri SKS imajo vsi člani volilno pravico. Vsak član, ki pride na občni zbor, lahko voli, pravi Bernard Sadovnik.
Živim na Dunaju v nemškem okolju in sem hotel z mojo kandidaturo obdržati stik s slovenščino in manjšino na Koroškem. Leta 2018 je še kandidirala moja sestrična v okolišu Drava sever, jaz pa sem jo nasledil. Sem za skupno zastopniško organizacijo. Mislim, da se manjšinske zadeve in cilji najlažje in najbolje dosežejo skupaj. Vem pa, da si organizacije delajo težko pri sodelovanju. Jasno je, da imajo tudi znotraj manjšine – tako kot v večini – ljudje različne politične poglede. Če pa manjšino gledamo kot enoto, je pomembneje, da vsi vlečejo za isto vrv.
Zdaj sem več na Koroškem in se mi zdi zelo pomembno, da mladi postanemo aktivni na političnem področju. Zato kandidiram za Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic. Prej sem študirala in nisem bila toliko na Koroškem. Skupen predstavnik in govornik narodne skupnosti bi jo lahko bolje zastopal v javnosti in drugih razpravah. Do zdaj nisem bila aktivna v NSKS.
Letos kandidiramo prvič na volitvah v Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic. Nagovoril me je član ZNP Vinko Kušej. Važno mi je, da Pliberk zastopam v Narodnem svetu koroških Slovencev. Dolgoročni cilj mora biti združiti vse zastopniške organizacije. To je želja, ki jo popolnoma podpiram.
Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic vidim kot možnost, da probleme, ki jih imamo na podeželju v naših občinah, nakažem v širšem gremiju in da se ob njih diskutira. Seveda pa se hočem tudi vnesti v manjšinsko politiko. Imam družino in živim na podeželju in vem, kje so problemi. Kar se tiče skupnega zastopstva, pa mislim, da imamo vsi isti cilj: uveljavljanje naših pravic in ustvarjanje okoliščin, v katerih lahko preživimo in se razvijemo kot manjšina. Če je to naš skupni cilj, je ena organizacija dovolj.
Ne kandidiram prvič na volitvah in že mnogo let podpiram NSKS. Mislim, da predsednik Valentin Inzko in tajnik Marko Oraže in drugi zelo učinkovito delajo za narodno skupnost. Dobro je tudi, da se zelo potrudijo, da z ostalimi organizacijami sodelujejo v temeljnih vprašanjih. Veseli me, da so volitve in da je zraven mnogo mladine.
Beljak, Bekštanj, Podklošter, Zilja: Pepca Druml, Hanzi Mikl, Marlen Smole, Simon Trießnig
Šentjakob v Rožu: Peter Fantur, Luka Janežič, Lena Krautzer, Hubert Mikel
Gure: Ludwig Lesjak, Štefan Schellander, Jože Wakounig
Bistrica v Rožu: Stefan Feinig, Valentin Inzko, Gabi Partl, Lena Smolle
Borovlje, Šmarjeta v Rožu: Katja Kupper-Wernig, Roman Verdel, Franz Wutti
Sele: Jaka Dovjak, Tanja Kramer, Toni Olip, Nanti Olip, Marko Oraže, Germana Jug-Roblek, Vesna Stern-Wakounig
Celovec in okolica: Aljaž Pestotnik, Josef Picej, Martina Piko-Rustia, Svetlana Wakounig, Pavel Zablatnik
Dobrla vas, Drava sever: Danijel Gregorič, Martin Kuchling, Gitti Neuwersch, Rudi Vouk
Škocjan: Sonja Kert-Wakounig, Elena Rutar, Christian Urak, Dominik Urak
Galicija, Žitara vas: Milan Blažej, Karl Hren, Milena Ošina, Veronika Urank-Olip
Železna Kapla: Majda Furjan-Orasche, Regina Smrtnik, Folti Smrtnik
Globasnica, Bistrica pri Pliberku: Luka Hudl, Lucija Wakounig
Pliberk, Suha, Ruda: Lidija Domej, Štefan Domej, Marko Kordesch, Vinko Kušej, Jokej Logar
Občine izven dvojezičnega ozemlja: Maks Domej, David Hobel, Simon Inzko, Angelika Mlinar, Joza Picej, Dominik Pipp, Georg Urbas, Marian Wakounig
