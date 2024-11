Volitve na avstrijskem Štajerskem: Štajerci močno za svobodnjake

Za komentar izidov smo v Gradcu zaprosili nekdanjega tajnika Kulturnega društva sedmi člen za Slovence na avstrijskem Štajerskem, sicer pa kulturnega menedžerja in publicista mag. Michaela Petrowitscha: »Za takšno prepričljivo zmago svobodnjakov na Štajerskem, kjer ti v drugi republiki še niso nikoli zmagali, saj sta zmeraj bili spredaj bodisi ÖVP bodisi SPÖ, vidim več vzgibov. Prvi je fenomen svobodnjaškega prvaka Herberta Kickla, ki je septembra zmagal na parlamentarnih volitvah. Toda zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je raje mandat znova podelil kanclerju Karlu Nehammerju. Njegova koalicijska vlada Ljudske stranke z Zelenimi, ki so uvajali dokaj bolečo tako imenovano zeleno tranzicijo, se je Avstrijcem zelo zamerila, Štajercem pa očitno tudi to predsednikovo nadaljnje zaupanje v Nehammerja. Drugo je, da je FPÖ v predvolilni kampanji odpirala širše pereče teme. Takšno je bilo poleg korupcije in prometa vprašanje varnosti. Svobodnjaki so ga povezali z nasprotovanjem migracijam, čeprav seveda dežela migracijskih politik sploh ne snuje. Za to je pristojen Dunaj. Ampak ljudje se v podrobnosti niso spuščali. In tretjič: od lokalnih tem je Štajerce prepričalo nasprotovanje svobodnjakov – zraven pa še Zelenih, komunistov in Neosa – izgradnji tako imenovane vodilne bolnišnice na Zgornještajerskem v Lieznu. Nadomestila bi tri manjše bolnišnice v tej regiji in zanjo hočeta vladni ÖVP in SPÖ nameniti kar pol milijarde evrov.«