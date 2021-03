V Straji vasi bo Volilna skupnost Straja vas tudi v prihodnje imela v občinskem svetu dva mandata. Frakciji z Jankom Zwittrom na čelu je uspelo nagovoriti 116 volilcev (20,28 %) in obdržati oba mandata. Poleg njega bo VS zastopal Franci Wiegele ml.

