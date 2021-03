Dvanajst let je bil Franc Jožef Smrtnik župan Železne Kaple. Minulo nedeljo je v drugem krogu županskih volitev podlegel Lisi Lobnik, ki po prva županja občine Železna Kapla­Bela. Smrtnik vidi Kapelško listo v naslednih šestih letih jasno v vlogi opozicije.

­Železna Kapla Leta 1985 je Franc Jožef Smrtnik prvič kandidiral na listi Enotne liste Železna Kapla – tedaj še na desetem mestu. Že leta 1991 je prevzel vodstvo stranke in nasledil Lada Hajnžiča.

Od tedaj naprej je bil Smrtnik vsa leta v občinskem predstojništvu, med leti 1997 in 2003 je bil drugi podžupan občine. Prav leta 1997 je frakciji uspela podvojitev mandatov s treh na šest mandatov.

Politični preobrat na čelu občine je uspel leta 2009, ko je Smrtnik v drugem krogu županskih volitev s komaj 15 glasovi prednosti pred Haraldom Kogelnikom (SPÖ) postal prvi župan Enotne liste na Koroškem. Leta 2015 je bil že v prvem krogu županskih volitev potrjen za nadaljnjih šest let, tedaj se je prvič pomeril z Liso Lobnik.

O vzrokih za tokratni poraz v drugem krogu volitev je spregovoril v intervjuju za Novice:

Franc Jožef Smrtnik: Z umetno sproduciranim finančnim škandalom so me hoteli odstraniti. Kot samostojen župan pač nisem ustrezal podjunskemu socialističnemu konceptu.

Drugi vzrok pa je vsekakor pandemija, ki je onemogočila, da bi se lahko pogovarjal z ljudmi. Ni bilo praznovanj, žegnanj in drugih prireditev. Tam sem znal ljudi prepričevati in argumentirati.

Govorile so se polresnice, žal je preveč ljudi tem tudi verjelo.

Kako se bo torej nadaljevala vaša politična kariera?

Frakcijske seje zaenkrat še nismo imeli. Svojo politično pot bom nadaljeval kot podžupan občine, saj sem to dolžan svojim volilkam in volilcem.Vsekakor pa nas vidim v opozicijski vlogi, saj so se ljudska stranka in socialisti v Kapli že pred volitvami »ulegli v skupno posteljo«. Več bomo izvedeli na ustanovni seji občinskega sveta. Dobre pred­loge in teme bomo vedno pri­pravljeni podpreti. Vsemu, kar se nam ne zdi pametno, pa bomo nasprotovali.

Je morda tudi obisk deželnega glavarja v Železni Kapli pred drugim krogom volitev pomagal kandidatki SPÖ?

Sem še kar ponosen, da je moral priti deželni glavar, da so me podrli. Osebno sem nad njim precej razočaran, saj bi naj bil deželni glavar za vse in se je masivno zavzemal samo za socialdemokratske župane. To ni dobra politika in je ne podpiram. Tudi kot župan sem tu za vse občanke in občane. Isto mora veljati za deželnega glavarja.

Vidna dvojezičnost je postala samoumevnost v kapelški občinski upravi …

Sem zelo ponosen, da je s Kapelško listo postala slovenščina samoumevna v naši občinski upravi. To vidno dvojezičnost vidim le delno ogroženo, upam, da politični tekmeci ne bodo pozabili, da so za volitve nstopali dvojezično. Zelo točno pa bom opazoval, kakšne bodo reakcije, ko bodo na sporedu teme, ki se tičejo slovenske narodne skupnosti. Mi smo dvojezična frakcija in in bomo z vsemi močmi skušali delati za občanke in občane.

Še naprej bo v Železni Kapli tema finančna zadeva in popravljanje cest in hudournikov in marsikaj več.

Bo morda tudi v Kapelški listi prišlo do sprememb?

To bomo določili na prvem sestanku. Tam bomo postavili tim, ki bo deloval naslednjih šest let. Vsekakor bomo ostali v funkciji kontrolorja in opazovali, kaj bo naredila velika kapelška koalicija.