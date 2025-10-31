V parlamentu o Peršmanu

Poslanka se je nato vrnila k ministru za notranje zadeve in ga med drugim ponovno spraševala o vlogi občinskega glavarja Velikovca pri raciji. Voglauer je kritizirala, da so se morali udeleženci tabora identificirati, ker jim je policija očitala kršitev prvega paragrafa Zakona o varnosti dežele Koroške, ki se nanaša na tako imenovane grobe kršitve spodobnosti. Poudarila je, da lahko le narodna skupnost ter potomci preživelih, žrtev in upornikov določijo, kako se spodobno spominja, ter pozvala Karnerja, naj se prizadetim racije opraviči. V svojem odgovoru minister ni odgovoril na vprašanja poslanke Voglauer, temveč se je skliceval na multiprofesionalno komisijo strokovnjakov, ki ima nalogo transparentno preveriti in oceniti policijsko racijo. Karner je povedal, da je komisija delo že zaključila in da bo konec tedna objavila končno poročilo.