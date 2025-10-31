V parlamentu o Peršmanu

Zeleni so konec julija vložili poslansko vprašanje s 55 vprašanji na ministra za notranje zadeve Gerharda Karnerja. Ker so Zeleni ocenili, da je odgovor, ki ga je Karner objavil konec septembra, nezadosten, sta poslanca Zelenih Olga Voglauer in Lukas Hammer zahtevala razpravo v okviru seje državnega zbora. V uvodnih besedah je Voglauer osvežila spomin na racijo ter poudarila, da gre za »vprašanja o sorazmernosti, vprašanja o pravni državi, vprašanja o politični odgovornosti«. Nadaljevala je: »Govorimo o policijski intervenciji, ki je resnično postala preizkus za demokratično politiko.«
Poslanka se je nato vrnila k ministru za notranje zadeve in ga med drugim ponovno spraševala o vlogi občinskega glavarja Velikovca pri raciji. Voglauer je kritizirala, da so se morali udeleženci tabora identificirati, ker jim je policija očitala kršitev prvega paragrafa Zakona o varnosti dežele Koroške, ki se nanaša na tako imenovane grobe kršitve spodobnosti. Poudarila je, da lahko le narodna skupnost ter potomci preživelih, žrtev in upornikov določijo, kako se spodobno spominja, ter pozvala Karnerja, naj se prizadetim racije opraviči. V svojem odgovoru minister ni odgovoril na vprašanja poslanke Voglauer, temveč se je skliceval na multiprofesionalno komisijo strokovnjakov, ki ima nalogo transparentno preveriti in oceniti policijsko racijo. Karner je povedal, da je komisija delo že zaključila in da bo konec tedna objavila končno poročilo.
Poslanci svobodnjaške stranke so med govorom poslanke Voglauer večkrat opozarjali nase s tem, da so vsakič, ko je bilo govora o študentih ali o taboru, zavpili: »Komunisti!« Poslanec Gernot Darmann je v policistih videl žrtve žalitev in govoril o dejanjih in vplivu »levoekstremistične Antife«, čeprav organizacija »Antifa« kot taka ne obstaja. Poslanka ljudske stranke Margreth Falkner je povedala, da obžaluje retravmatizacijo prizadetih. Menila je, da se mora tudi na spominskih krajih preverjati upoštevanje zakonov in da mora to potekati na primeren način. Poslanka SPÖ Pia Maria Wieninger je poudarila pomen Peršmanove domačije za slovensko narodno skupnost ter nesorazmernost racije. Dejala je, da Avstrija na tak način ne sme ravnati s svojimi manjšinami. Janos Juvan, poslanec stranke NEOS, se je izrekel za popolno razjasnitev intervencije in postavil v ospredje pomen kulture spominjanja.
Za zaključek je spregovoril Lukas Hammer, poslanec Zelenih, ki je skupaj z Olgo Voglauer vložil poslansko vprašanje. Kritiziral je enačenje antifašizma z levičarskim ekstremizmom – enačenje, ki ga ustvarja FPÖ – ter ponovno opozoril na odprta vprašanja in pozval ministra za notranje zadeve, naj resneje jemlje protifašistično poslanstvo Avstrije.
