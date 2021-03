Globasnica. S 576 glasovi in 8 mandati je tudi tokrat ostala najmočnejša stranka EL Globasnica, od zdaj naprej bo imela absolutno večino. Na volitvah za mesto župana je že v prvem krogu bil potrjen dosedanji župan Bernard Sadovnik (64,85%). Socialdemokratski kandidat Manfred Slanitz je dosegel 311 glasov, to je 27,74 odstoka, frakcija SPÖ Globasnitz pa 311 glasov in 5 mandatov. Kandidat globaške Ljudske stranke Simon Harrich je na volitvah za župana dobil 83 glasov, njegova frakcija ÖVP pa 137 glasov in 2 mandata.