Odločitev je padla, Wolfgang Stefitz bo naslednjih šest let župan v Dobrli vasi. Stefitza je podprlo 1843 volilk in volilcev (56,21%), Friedrich Wintschnig (ÖVP) pa je dobil 1436 glasov (43,79 %).

Zadnji dve periodi je v Dobrli vasi bil župan v Gottfried Wedenig (SPÖ). Tokrat sta se v drugem krogu volitev za to funkcijo potegovala Friedrich Wintschnig (ÖVP) in Wolfgang Stefitz (SPÖ).