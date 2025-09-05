Ustvarili so si sliko in ponudili pomoč

Po pogovoru na Peršmanovi domačiji nam je najprej Dominik Krištof povedal: »Kot organizacijska ekipa in tudi kot klub se nismo videli, v tem celem procesu, zato ker tudi nismo bili vabljeni na okroglo mizo, na katero je vabil deželni glavar. Zato pa nas veseli, da smo bili danes povabljeni na ta sestanek, ki je bil zelo pozitiven. Mislim pa, da je tudi važno poudariti, da delo z rezultatom komisije še ni zaključeno, temveč, da lahko vidimo ta škandal tudi kot neko začetno točko.« Zatem Eva Hartmann: »Res se počutimo zelo počaščene, da so prišli na ta kraj, da smo jim lahko pokazali muzej in da smo lahko pokazali, zakaj nam je ta kraj tako pri srcu in zakaj nas je ta policijski poseg tako zelo tudi prizadel.« Po petkovem pogovoru na igrišču SAK v Welzeneggu, kjer so govorili tudi o možnem obisku predsednika UEFE Aleksandra Čeferina, nam je Valentin Inzko povedal: »Državna sekretarka si ni le vzela časa, da obišče SAK, ampak tudi, da nam da svojo politično podporo.«