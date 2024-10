Nova znanstvena sodelavka na univerzi v Celovcu naj bi povezovala narodno skupnost z univerzo.

Konec julija je slavistika na celovški univerzi razpisala mesto znanstvenega sodelavca. Razpis sta zaznamovali dve posebnosti: znanstvenega sodelavca bo plačala Slovenija, organizacijsko pa bo uresničen preko Filozofske fakultete na Univerzi v Ljubljani. Cilj raziskovalnega dela je zaključek doktorskega študija. Druga posebnost je, da naj bi nov sodelovalec povezoval univerzo z organizacijami koroških Slovencev ter načrtoval in organiziral skupne projekte ali prireditve kot npr. predavanja in podijske diskusije.

Gremiji na univerzi so za novo sodelavko izbrali Nadjo Kramer. Ta pravi, da se bo v disertacijskem delu osredotočila na iskanje možnosti kakovostnega posredovanja slovenščine od jasli do mature. Pri tem se Kramer namerava še posebej osredotočiti na manjkajoče strukturne smernice in definicije za dvojezične vrtce in pedagoge in katere kompetence morajo imeti. Tema disertacije pa naj bi bili tudi pomanjkljivi kompetenčni profili znanja slovenščine.

Kramer je bila pred tem zaposlena kot koordinatorka delovne skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev in prva leta plačana iz sredstev plebiscitnega daru. Kljub prizadevanju delovne skupnosti pa ni uspelo zagotoviti financiranja mesta koordinatorke. Kramer bo novembra začela z delom na univerzi, do konca leta bo ob tem zaključila odprte projekte delovne skupnosti. »Politično smo slišali, kako pomembna je elementarna pedagogika, zagotovitev financiranja delovnega mesta za koordinatorko pa ni uspela. V zadnjih petih letih smo bili zelo prisotni na terenu in bili glavni kontakt za vsa vprašanja v povezavi z dvojezično elementarno pedagogiko na Koroškem.«