Tudi v turizmu mora biti prostor za slovenščino

Do torka, 11. novembra, so imeli zainteresirani čas podati svoje pripombe in predloge koroški deželni vladi. To priložnost so izkoristile naše tri politične krovne organizacije Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Svet koroških Slovenk in Slovencev (SKS), ki so izoblikovale in deželi poslale skupno stališče. Kot pišejo, je »glavna točka načrtovane spremembe ustanovitev novih turističnih združenj z uredbo deželne vlade«. NSKS, ZSO in SKS so prepričane, da bo nova ureditev omogočila odpravo dosedanjega pomanjkanja dvojezičnosti. »Najmanj tri od dosedanjih sedmih turističnih regij so dvojezične, in sicer Vrbsko jezero-Rož, Beljak-Baško jezero-Osojsko jezero ter Klopinjsko jezero-Južna Koroška-Labotska dolina.« V skupnem stališču se zavzemajo tudi za dvojezično ime glavnega mesta Koroške, ki naj se uradno glasi Klagenfurt/Celovec.
»Nobena od dosedanjih turističnih regij ni oglaševala svoje dvojezičnosti, prav tako nobena od dosedanjih regij ni bila označena kot dvojezična. Vsaj za območja, ki pokrivajo dvojezično območje Koroške, bi morale biti oznake dvojezične, oglaševanje pa bi moralo biti vsekakor v slovenščini. To lahko tudi določijo zadevne regije v uredbi, ki jo sprejme deželna vlada, vendar bi bilo bolje, če bi bilo to že zakonsko predvideno.«
Nadalje NSKS, ZSO in SKS svoje predloge utemeljujejo s pravnimi, zgodovinskimi, gospodarskimi in turističnimi argumenti. »Gre za to, da se Koroška tudi do svojih gostov dvojezično obnaša in s tem sporoča, da se sama razume kot dvojezično deželo in se želi v tem svojem bogastvu tudi predstaviti. Ne bi smelo biti tako, da bi morali gostje sami spraševati, zakaj v določenih delih Koroške slišijo in berejo drug jezik. Poleg tega je naš sosed Slovenija, Koroška pa je za obiskovalce iz Slovenije najbližja destinacija.« Sicer pa tudi turisti iščejo nekaj posebnega, pri čemer je prav »dvojezičnost naše dežele neprecenljiv bonus, ki Koroško naredi zanimivejšo«.
»Predlagamo, da se v dodatnem zakonskem členu določi, da morajo turistične organizacije, ki delujejo na dvojezičnem območju, posebno pozornost nameniti potrebam slovenske narodne skupnosti in svoje oglaševanje izvajati tudi v slovenskem jeziku.«
