Tudi v turizmu mora biti prostor za slovenščino

Nadalje NSKS, ZSO in SKS svoje predloge utemeljujejo s pravnimi, zgodovinskimi, gospodarskimi in turističnimi argumenti. »Gre za to, da se Koroška tudi do svojih gostov dvojezično obnaša in s tem sporoča, da se sama razume kot dvojezično deželo in se želi v tem svojem bogastvu tudi predstaviti. Ne bi smelo biti tako, da bi morali gostje sami spraševati, zakaj v določenih delih Koroške slišijo in berejo drug jezik. Poleg tega je naš sosed Slovenija, Koroška pa je za obiskovalce iz Slovenije najbližja destinacija.« Sicer pa tudi turisti iščejo nekaj posebnega, pri čemer je prav »dvojezičnost naše dežele neprecenljiv bonus, ki Koroško naredi zanimivejšo«.