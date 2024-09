Pred nedavnim so v Labotu odstranili dvojezično inštalacijo Tanje Prušnik, ne da bi umetnico o tem obvestili.

Od leta 2020 do letošnjega poletja je most čez Dravo v Labotu krasila umetniška instalacija Tanje Prušnik. Delo, ustvarjeno posebej za to lokacijo, je umetnica izdelala v okviru deželne rasztave CARINTHIja in je bilo del pobude Gradimo mostove okoli beljaškega konceptualnega umetnika Gerharda Leeba. Tej pobudi je šlo in še gre za tisto, kar povezuje nemško in slovensko govoreče na Koroškem. Inštalaciji je že ob postavitvi nasprotovala labotska podružnica koroških brambovcev.

Pred kratkim je bila večdelna umetnina Tanje Prušnik – bojda zaradi dotrajanosti – odstranjena z mostu, ne da bi kdorkoli o tem predhodno obvestil umetnico. 18 delov inštalacije iz pleksi stekla, vsak del je dva metra dolg in pol metra visok. Do odstranitve inštalacije, ki je bila sicer načrtovana kot začasna, je bil kritičen tudi deželni glavar Peter Kaiser. Skladiščenje inštalacije naj bi začasno prevzel koroški muzej moderne umetnosti.

In kaj na vse to pravi umetnica Tanja Prušnik? »Doslej se pri meni ni javil še nihče od odgovornih s kakšnim izgovorom, zakaj so moje moje delo odstranili. Veseli me jasno stališče Petra Kaiserja, da se z umetnostjo v javnem prostoru tako ne ravna, še posebej ne, če gre za dela, ki poskušajo s sredstvi umetnosti pospeševati dialoški proces. Na podlagi izjav deželnega glavarja sem prepričana, da se bo našla rešitev za ponovno umestitev moje inštalacije v javnem prostoru.« Inštalacija je v lasti umetnice, stojala pa so v lasti Geoparka Karavanke. Bila je načrtovana kot začasna in že so govorili tem, da bi na stojalih namestili rezultate nekega šolskega projekta, pravi Tanja Prušnik. »Če bi govorili z nami, bi stvari potekale drugače in bi inštalacijo lahko odstranili strokovno. Glede na čas je inštalacija v dobrem stanju, pravi Prušnik in poudarja, da si je pred enim mesecem sama ogledala inštalacijo in da ni dotrajana. Očitno je inštalacija nekatere zelo motila, njo pa moti, da je takšna včerajšnja, stara miselnost še vedno doma na Koroškem.«