Suha. Liste Neuhaus Suha (LNS) bo tudi v nadaljnji periodi zastopana s tremi odborniki v suškem občinskem svetu. Frakcijo LNS je z glasom podprlo 132 ljudi, za Petra Trampuscha pa je pri županskih volitvah glasovalo 131 ljudi (19,67 %). Za župana je bil v prvem krogu izvoljen Patrick Skubl (SPÖ). Ostali rezultati: SPÖ Neuhaus je dosegla 375 glasov in 7 mandatov, ÖVP Neuhaus pa 217 glasov in 5 mandatov.

