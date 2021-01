Glavni kandidat je dosedanji občinski svetnik in vodilni predstavnik Rožeške liste (RL) Mirko Oraže. Že 30 let zastopa interese rožeških občank in občanov in to uspešno.

Rožek Ko je Mirko Oraže leta 1991 prvič kandidiral za rožeški občinski svet, je bil še glavni kandidat pod imenom Enotna lista (EL) Rožek. EL je dosegla mandat kot šest let poprej, medtem ko je bila na volitvah 1973 in 1979 izvoljena z dvema mandatoma. Glede na dejstvo, da se je močno krčilo število slovenskih volilnih upravičencev in je bil zato še edini mandat v nevarnosti, so se v Rožeku odločili, da se lista odpre tudi za nemško govoreče volilce in volilke. Zato so leta 2003 prvič kandidirali pod imenom Rožeška lista/Rosegger Liste (RL) z Mirkom Oražejem na čelu ter na drugem mestu s Silvijo Kopeinig, ki prihaja iz večinskega naroda. Uspelo je rešiti mandat oz. povišati število glasov s 76 na 97. Tudi na naslednjih dveh volitvah je Rožeška lista napredovala: leta 2009 na 105, leta 2015 na 119 in zgrešila drugi mandat za 10 glasov.

Tudi v vsebinskem oziru je RL dosegla lepe uspehe. Mirko Oraže v pogovoru z Novicami: »Naj navedem le nekaj primerov: na našo pobudo so ustanovili jasli, sodelovali smo pri realizaciji spomenika za domače žrtve nacionalsocializma. Na našo pobudo je prišlo do pobratenja med rožeško občino in občino Bohinj v Sloveniji. Skupaj z Marijo Šikoronja je uspelo organizirati delavnico za otroke v rožeški galeriji. Prav tako so uvedli v otroškem vrtcu eno slovensko uro, v uradnem občinskem listu pa je ena dvojezična stran namenjena za faro, KD Peter Markovič in ljudsko šolo.« Na pobudo RL je občinski svet dal izdelati prometni koncept za vso občino. Prav tako veseli občinskega odbornika Mirka Oražeja, da je občina uradno voščila za božič in novo leto v obeh deželnih jezikih in da je lahko lani tudi sam prvič spregovoril na spominski proslavi ob obletnici plebiscita.

Na zadnjih volitvah sta RL in lista Zeleni kandidirali ločeno. Zeleni so dosegli 39 glasov in ostali brez mandata. Kar pred šestimi leti ni uspelo, je tokrat uspelo z novo vodilno predstavnico rožeških Zelenih – Silvijo Obernosterer iz Semislavč: Rožeška lista bo kandidirala skupaj z Zelenimi pod imenom Rosegger Liste und Grüne / Rožeška lista in Zeleni (RLG). Njen glavni kandidat je Mirko Oraže, Silvija Obernosterer kandidira na drugem mestu, na tretjem Gerti Schuster, na petem pa Joško Lepuschitz. Drugi slovenski kandidati so Majki Šikoronja, Karin Lesjak, Franc Kattnig, Silvija Kopeinig, Zofka Valentinitsch, Tina Lesjak, Mirko Lepuschitz in Gregor Pitschek. Mirko Oraže: »Naš cilj je drugi mandat. Pod geslom Skupno za Rožek želimo še močneje podkrepiti enakopravno sožitje.«