Tinjski dom stoji pred pomembnimi odločitvami

Janko Kulmesch, prosti sodelavec:

Priznanje in zahvala

Če nanese pogovor na Dom prosvete v Tinjah, potem se čutiš takoj povezanega tudi z Jožetom Kopeinigom. Celih 58 let ga je skupaj s sodelavci in sodelavkami vodil, gradil in izgradil kot hišo dialoga. V njej si bil vedno prijazno sprejet, odvijale so se številne zanimive prireditve in se srečavale številne osebnosti s političnega, kulturnega in cerkvenega področja. V tinjskem domu je leta 1991 prejel Einspielerjevo nagrado nekdanji zvezni predsednik Rudolf Kirschschläger (1915–2000), v Tinjah se je počutil kot doma tudi predsednik prve vlade Republike Slovenije Lojze Peterle, nič manj dobro pa se prav tako niso počutili številni obiskovalci raznih tečajev, udeleženci pevskih seminarjev, upokojenci … in še bi lahko naštevali.

Konec avgusta naj bi se zaključila delovna doba »Jožeta tinjskega«. Razveseljivo je slišati, da bodo nasledniki nadaljevali tinjsko pot, kot jo je zarisal Jože Kopeinig – pot dialoga in povezovanja. Jožetu Kopeinigu pa velja velika zahvala, da nam je omogočil »tinjski čudež« in mu želimo predvsem obilo zdravja.