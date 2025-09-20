Težave s policisti in Štajerci

To se je pokazalo tudi 12. septembra, ko se je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar na delovnem obisku mudila pri avstrijskem predsedniku Alexandru Van der Bellnu. Pri avstrijskem predsedniku, ki ga je označila za »velikega zaveznika slovenske narodne manjšine v Avstriji«, je Nataša Pirc Musar dejala, da »zadnji dogodki niso bili v skladu s skupnimi evropskimi vrednotami, ki jih obe državi sicer delita. Vsekakor pa bodo pristojni v Avstriji morali sprejeti tudi nekatere dolgoročne ukrepe, da se situacija, kot smo ji bili priča na domačiji Peršman, ne ponovi.« Ob tem je opozorila še, da je temelj za sodelovanje »ohranjanje slovenskega jezika v Avstriji«. Slovenski manjšini je, po besedah predsednice, zato treba zagotoviti možnost kontinuiranega učenja v materinem jeziku od vrtca do mature. Na Dunaju se je Pirc Musar srečala tudi s predstavniki slovenske narodne skupnosti.