Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Težave s policisti in Štajerci

20.9.2025 Dunaj Wien Novice
Odnose med republikama Avstrijo in Slovenijo trenutno najbolj bremenita policijska akcija pri Peršmanu in štajerska deželna himna v zakonu o deželnih simbolih.
Foto: Matjaž Klemenc/UPRS

To se je pokazalo tudi 12. septembra, ko se je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar na delovnem obisku mudila pri avstrijskem predsedniku Alexandru Van der Bellnu. Pri avstrijskem predsedniku, ki ga je označila za »velikega zaveznika slovenske narodne manjšine v Avstriji«, je Nataša Pirc Musar dejala, da »zadnji dogodki niso bili v skladu s skupnimi evropskimi vrednotami, ki jih obe državi sicer delita. Vsekakor pa bodo pristojni v Avstriji morali sprejeti tudi nekatere dolgoročne ukrepe, da se situacija, kot smo ji bili priča na domačiji Peršman, ne ponovi.« Ob tem je opozorila še, da je temelj za sodelovanje »ohranjanje slovenskega jezika v Avstriji«. Slovenski manjšini je, po besedah predsednice, zato treba zagotoviti možnost kontinuiranega učenja v materinem jeziku od vrtca do mature. Na Dunaju se je Pirc Musar srečala tudi s predstavniki slovenske narodne skupnosti. 

Kot na slovenski spletni strani poroča ORF, bo Urad predsednice prekinil odnose z deželo Štajersko. Deželna vlada, ki jo sestavljajo svobodnjaki in ljudska stranka, je namreč štajersko himno, ki kot del Štajerske opeva pokrajine v današnji Sloveniji, vključila v zakon o deželnih simbolih. Nataša Pirc Musar pravi, da se povabilu na Štajersko trenutno ne bi odzvala. Kot poudarja slovenska predsednica, bi morala štajerska deželna vlada prej himno umakniti iz zakona o deželnih simbolih.

Iz rubrike Politika preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt