Teroristični napad v Beljaku: Terorizem terja žrtve tudi na Koroškem

Novice so se povezale tudi s koroško Slovenko, ki živi v Beljaku, v neposredni bližini kraja, kjer se je zgodil zločin, in ki želi, da ne objavimo njenega imena. »Atentata samega nisem doživela neposredno. Prišli smo eno uro prej domov in smo šele kasneje izzvedeli, kaj se je zgodilo.« Na vprašanje, s kakšnimi občutki je sprejela vest o tem dogodku, je odgovorila: »Zadnji konec tedna ni bil več takšen kot prejšnji vikendi. Skozi okno smo videli mnogo policije. Vzdušje je bilo grozljivo, potrto. Najbolj pa me muči vprašanje: kako gre družini, ki ji je atentator vzel sina, ter ostalim žrtvam atentata?