Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Team Kärnten in frakcije EL

10.2.2026 Celovec Klagenfurt Novice
V intervjuju za Kleine Zeitung je vodja stranke Team Kärnten Gerhard Köfer pred nedavnim izjavil, da bo stranka pri občinskih volitvah nastopila mdr. tudi v Bistrici pri Pliberku, Železni Kapli in Škocjanu.
Vladimir Smrtnik

Brata Franc-Jožef in Vladimir Smrtnik sta pri zadnjih občinskih volitvah nastopila s frakcijami iz spektra Enotnih list, zato je Köferejeva izjava odprla mnogo vprašanj o sodelovanju frakcij iz samostojnega političnega gibanja in Team Kärnten. Franc Jožef Smrtnik je od aprila 2023 deželnozborski poslanec Team Kärnten, Vladimir Smrtnik, pravnik v poslanskem klubu Team Kärnten, pojasnjuje: »Gre za podporo obstoječih list in ne za protikandidaturo, za oblike možnega sodelovanja med listami samostojnega političnega gibanja in Team Kärnten. S tem bi nagovarjali nove volivce. Zaenkrat pa nič ni dokončno dorečenega. Ponudba Team Kärnten je zaenkrat na mizi in velja za omenjene občine. Seveda pa morajo lokalni faktorji sami odločiti, ali bodo to ponudbo sprejeli ali ne. Tudi v Bistrici pri Pliberku zaenkrat diskutiramo o tem. Sklepa frakcije glede tega ni. Ime 'Regionalna lista' pa naj bi vsekakor ostalo.« Smrtnik dodaja, da so se v Bistrici pojavile osebe, ki bi želele samostojno kandidaturo Team Kärnten, to pa so po besedah Smrtnika v centrali Team Kärnten odklonili. Po besedah Smrtnika je njegov cilj za Bistrico vzpostaviti močno politično alternativo v časih, ko se gradijo brambovski spomeniki in se formira svobodnjaška lista. V Škocjanu po besedah Smrtnika ni toliko stičišč z lokalno frakcijo EL in bi lahko prišlo do paralelne kandidature. 

Iz rubrike Politika preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt