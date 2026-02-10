Team Kärnten in frakcije EL

Brata Franc-Jožef in Vladimir Smrtnik sta pri zadnjih občinskih volitvah nastopila s frakcijami iz spektra Enotnih list, zato je Köferejeva izjava odprla mnogo vprašanj o sodelovanju frakcij iz samostojnega političnega gibanja in Team Kärnten. Franc Jožef Smrtnik je od aprila 2023 deželnozborski poslanec Team Kärnten, Vladimir Smrtnik, pravnik v poslanskem klubu Team Kärnten, pojasnjuje: »Gre za podporo obstoječih list in ne za protikandidaturo, za oblike možnega sodelovanja med listami samostojnega političnega gibanja in Team Kärnten. S tem bi nagovarjali nove volivce. Zaenkrat pa nič ni dokončno dorečenega. Ponudba Team Kärnten je zaenkrat na mizi in velja za omenjene občine. Seveda pa morajo lokalni faktorji sami odločiti, ali bodo to ponudbo sprejeli ali ne. Tudi v Bistrici pri Pliberku zaenkrat diskutiramo o tem. Sklepa frakcije glede tega ni. Ime 'Regionalna lista' pa naj bi vsekakor ostalo.« Smrtnik dodaja, da so se v Bistrici pojavile osebe, ki bi želele samostojno kandidaturo Team Kärnten, to pa so po besedah Smrtnika v centrali Team Kärnten odklonili. Po besedah Smrtnika je njegov cilj za Bistrico vzpostaviti močno politično alternativo v časih, ko se gradijo brambovski spomeniki in se formira svobodnjaška lista. V Škocjanu po besedah Smrtnika ni toliko stičišč z lokalno frakcijo EL in bi lahko prišlo do paralelne kandidature.