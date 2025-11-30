Svinča vas naj bi kmalu dobila prvo dvojezično tablo v coni B

Župan občine Štalenska gora Andreas Scherwitzl je med uvodnim pozdravom povedal, da so na občini »v preteklem letu prejeli zahtevek vseh 44 krajank in krajanov iz Ziensdorfa, ki želijo, da občina v njihovem kraju postavi dvojezični krajevni napis Zinsdorf/Svinča vas. Čeprav se tudi pri nas najdejo občani, ki se sprašujejo 'Mora to res biti?', pa smo na občini to uradno zahtevo krajanov vzeli resno in to kljub temu, da bi bila to prva dvojezična tabla v plebiscitni coni B. Občinsko predstojništvo bo to zahtevo kmalu prineslo na glasovanje v občinskem svetu. Trenutno sondiramo mnenja frakcij in zdi se, da bo zahteva dobila podporo«.