Südschleswiger Wählerverband – SSW ponovno v nemškem Bundestagu: En mandat za avtohtone narodne skupnosti

Stranke narodnih manjšin – SSW zastopa dansko in frizijsko manjšino v Nemčiji – so zaradi posebne določbe v zveznem volilnem zakonu izvzete iz 5-odstotnega praga, da bi se povečale njihove možnosti za zastopanost v zvezni politiki. Drugi oddani glas se upošteva pri izračunu števila sedežev, tudi če skupno število ne zadostuje za preseganje 5-odstotnega praga. Stranka, ki ima korenine zlasti v severnih delih zvezne dežele Schleswig-Holstein, je prejela dovolj glasov, da je svojega vodilnega kandidata Stefana Seidlerja poslala ponovno v Bundestag kot samostojnega in neodvisnega poslanca.