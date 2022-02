Nekdanji vodja poslanskega kluba ÖVP v Koroškem deželnem zboru je bil razrešen s funkcije Urada za varstvo ustave in boja proti terorizmu na Koroškem. Tako danes, 11. februarja, poroča ORF, ki se sklicuje na jutranje tiskovno sporočilo Koroške policijske uprave. Stephan Tauschitz je bil na ta položaj imenovan 1. februarja, vse od njegovega imenovanja pa so kritike o njegovi primernosti kar deževale. Po razrešitvi bo Tauschitz znotraj Koroške policijske uprave skrbel za področje „Organizacija in strategija“.

Informacija: Seldeči članek in komentar sta nastala v sredo, 9. februarja 2022.

Stephan Tauschitz, do leta 2012 šef poslanskega kluba ÖVP v koroškem deželnem zboru, je 1. februarja kot edini kandidat postal vodja koroškega deželnega urada za varstvo ustave in boj proti terorizmu. V svoji nekdanji funkciji šefa poslanskega kluba ÖVP je Tauschitz v letih 2008 in 2010 javno nagovoril množico na Vrhu (Ulrichsberg). Med drugim je kritiziral odločitev tedanjega ministra za obrambo Norberta Darabosa, ki je z Vrha umaknil častno stražo avstrijske vojske. Poleg tega je dejal, da živi nimajo pravice soditi mrtvih.

Odkar je novica o njegovem imenovanju prišla v javnost, kritike na račun njegovega imenovanja kar dežujejo. Skupni tenor teh kritik je, da si je dežela s Tauschitzom, ki bo v prihodnosti odgovoren tudi za monitoring desnega ekstremizma, postavila kozla za vrtnarja. Stephan Tauschitz odgovarja, da ni na noben način omalovaževal nacionalsocialističnih zločinov in da se danes srečanja na Vrhu ne bi več udeležil. V nadaljevanju preberite reakciji Olge Voglauer, poslanke Zelenih v Državnem zboru, ter Gregorja Krištofa, predsednika Zveze slovenskih pregnancev.

Komentar govornice Zelenih na Koroškem in poslanke v Državnem zboru Olge Voglauer

Imenovanje Stephana Tauschitza za vodjo deželnega urada za zaščito ustave in za boj proti terorizmu na Koroškem je brez dvoma nesprejemljiva. To je, kot če pes pazi na klobaso. Nekdanji predsednik kluba Ljudske stranke na Koroškem je bil govornik pri srečanjih na Vrhu na Koroškem leta 2008 in 2010. Srečanj so se udeležile tudi znane osebnosti iz vrst neonacistov. Že takrat so glasni protesti spremljali srečanja. Dogodke na Vrhu je opazovala tudi tajna služba. Sedaj je Tauschitz prevzel vodstvo le-te na Koroškem. Med drugim je Tauschitz javno kritiziral tedanjega ministra za obrambo Darabosa, ki je vojski prepovedal udeležbo v uniformah na Vrhu. S trditvijo, da ne smemo soditi o mrtvih, pa Tauschitz zaničuje žrtve nacizma in njihove potomce.

Osebno mi ni jasno, kako je možno, da simpatizer ekstremističnih srečanj na Vrhu izpolnjuje stroge kriterije za celovitost in zanesljivost, ki obstajajo za vodstvo tajne službe, saj je boj proti desničarskemu ekstremizmu ena temeljnih nalog deželnega urada za zaščito ustave in za boj proti terorizmu.

Srečanja na Vrhu so vedno bila sramota za Koroško in dobro prikazujejo ravnanje z zgodovino v naši deželi in državi. Tauschitz se s tem nikoli ni soočal, protestov verjetno ni slišal ali pa mogoče ni hotel poslušati.

Imenovanje Stephana Tauschitza za vodjo izpodkopava zaupanje v delo deželnega urada za zaščito ustave in za boj proti terorizmu. Glede na udeležbo pri srečanjih na Vrhu in glede na njegove izjave in manjkajočo distanco do ideologije desnega ekstremizma ni dana potrebna nepristranskost. Ta pa bi morala biti prvi pogoj za izvajanje funkcije vodstva deželne tajne službe, še posebno na Koroškem! Še danes obstaja zgodovinski revizionizem in slej ko prej pristojni ne ukrepajo odločno proti desnemu ekstremizmu.

Notranji minister je v torek naznanil, da so Tauschitzu »postavili ob stran« namestnika direktorice deželne policije na Koroškem. Sprašujem se, ali lahko to ovrednotimo kot znak, da je le nekaj gnilega pri imenovanju Tauschitza za vodjo. Tauschitz mora odstopiti z mesta vodje urada in slediti mora nov razpis. Prepričana sem, da če se postopek izvede dosledno in strokovno, bi se našlo tudi več kvalificiranih kandidatk in kandidatov, ki bi se potegovali za to mesto in ki imajo tudi potrebno distanco do ekstremizma.

Tiskovno sporočilo Zveze slovenskih pregnancev

K aktualni razpravi o nedavnem imenovanju magistra Stephana Tauschitza za vodjo deželnega urada za varstvo ustave

Pesnica Hilde Domin, hči uglednega judovskega odvetnika, je Nemčijo pravočasno zapustila v oktobru 1932. Sledila so leta v emigraciji. Leta 1959 je v pesnitvi »Toda upanje« zapisala naslednjo misel: »Kdo bi zmogel/ vreči kvišku svet/ da ga prepiha veter«. Njen stavek je do danes neizpolnjen. Za njegovo uresničitev je potrebna pomoč vseh nas.

Aprila 1942 so nacisti več kot 1100 koroških Slovenk in Slovencev z grožnjo z orožjem pregnali z njihovih domov in jih deportirali v Nemški rajh. Nelagodje ne preveva samo še živečih pregnank in pregnancev. Vznemirjen je tudi velik del družbe.

Govorov na zloglasnem srečanju na Ulrichsbergu tudi 20 let po tem ni mogoče tako enostavno pomesti z mize. Vsaka vrsta omalovaževanja zločinov Waffen SS in svetovnega nazora, povezanega s srečanjem na Ulrichsbergu, govori proti temu, da bi bil magister Stephan Tauschitz primeren za izvrševanje odgovorne funkcije na čelu Deželnega urada za varstvo ustave. Ogorčenje, ki se je dvignilo okoli njegovega imenovanja, je v tem primeru upravičeno. Danes zgodovinarke in zgodovinarji vedo, da ima zgodovina še kako opraviti tudi z občutki in čustvi.

Vsaj eno smo se naučili iz zgodovine. Kdor je aktivno sodeloval na srečanjih, kakršno je tisto na Ulrichsbergu, ne sme prevzemati odgovornosti za tolikanj občutljivo funkcijo.

Gregor Krištof, predsednik Zveze slovenskih pregnancev