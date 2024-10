Novi poslovodja Posojilnice Stefan Vavti je bančnik z dolgoletnimi izkušnjami in je bil leta dolgo član uprave pri Unicredit ter pri Sparkasse v Sloveniji.

Stefan Vavti poudarja, da je njegov cilj povečati prepoznavnost banke na Koroškem in v Sloveniji. Na vprašanje, ali ima majhna banka, kakršna je Posojilnica, dolgoročno prihodnost, odgovarja: »S tem vprašanjem se soočam že celo poklicno življenje. Nekako vlada prepričanje, da je večje boljše. Vendar vidimo, da večje ni vedno boljše, je samo večje in kompleksnejše. Majhne banke se lahko bolj osredotočijo na stranke in so lahko uspešne. Seveda smo pa že sedaj del večjega sistema Raiffeisen v Avstriji.«

Najpomembneje pri vstopu v Posojilnico je bilo zanj, da spozna ljudi, zato je obiskal vse poslovalnice. Povprečna starost strank je več kot 45 let, vendar poudarja, da je pomembno biti prisoten tudi v digitalnem svetu in nagovarjati mlajše generacije.

Na vprašanje, ali bo prišlo do sprememb pri sodelavcih in poslovalnicah, pravi, da bo novo vodstvo potrebovalo nekaj tednov ali mesecev, da se uskladi na podlagi analiz in zaključkov. Iz tega bo nastala prilagojena strategija, vendar v tem trenutku ne izključuje ničesar. »To bi bilo neprofesionalno.« Dodaja, da je banka po njegovem mnenju stabilna in zaupanje vredna banka z enostavnim poslovnim modelom in glede tega se ne bo kaj bistvenega spremenilo.

Dvesto dni na leto je bil na letalih

Vavti se je rodil leta 1969 v Železni Kapli. Ko je bil star 12 let, se je družina preselila ob Klopinjsko jezero. Njegov oče, Franc Vavti, p. d. Haninov Franc, prihaja iz Šmihela, mama pa iz Slovenjega Plajberka, p. d. Najekova.

Vavti je študiral ekonomijo v Gradcu. Študij ga je vodil tudi na Irsko, v ZDA in v Slovenijo. Po študiju se je zaposlil v banki Creditanstalt na Dunaju. Banke so takrat iskale sodelavce za širitev na vzhod, Vavti pa je znal slovensko, malo hrvaščine in ruščino z univerze. Med letoma 1998 in 2009 je delal pri Bank Austria/Creditanstalt v Sloveniji in bil od leta 2004 član uprave banke.

Med letoma 2009 in 2012 se je Vavti vrnil na Dunaj, kjer je bil pri Bank Austria odgovoren za privatno bančništvo desetih bank v sistemu. Te banke so segale od Češke preko Rusije do Turčije. Največja banka (v Turčiji) je imela 15.000 zaposlenih, najmanjša (v Sloveniji) pa 700. »Bil sem 200 dni na leto na letalih, od ene prestolnice do druge.«

Leta 2012 se je Vavti vrnil v Slovenijo in postal predsednik uprave Unicredit v Sloveniji. »Vedno je bilo zelo dinamično.«

Leta 2019 je zamenjal službo in začel delati pri Sparkasse v Sloveniji, kjer je bil do leta 2022 član in predsednik uprave banke. Po skoraj 30 letih v bančništvu se je leta 2022 odločil za samostojno pot. Delal je s startupi in bil mentor podjetij. Konec leta 2023, ko so začeli iskati naslednika Martina Ressmanna, ga je nagovoril član nadzornega sveta banke. »Odločil sem se, da se prijavim, in bil sem izbran.«

Vavti ima svoje življenje tako v Avstriji kot v Ljubljani, kjer živi s partnerico Katarino in z dvema otrokoma. Pravi, da s sorojenci zdaj laže skrbi za svojo 85-letno mamo, ki živi v Škocjanu. Do mature je bil Vavti močno vpleten v življenje narodne skupnosti, saj je pel in igral v domačih društvih ter bil ministrant. Je kot neke vrste izgubljeni sin, ki se vrača domov, je povedal z nasmehom.