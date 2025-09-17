Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Srečanje nekdanjih žitrajskih županov in podžupanov

17.9.2025 Žitara vas Sittersdorf Novice
Prvič v zgodovini dvojezične občine Žitara vas je župan Gerhard Koller dal pobudo za srečanje nekdanjih občinskih županov in podžupanov. Srečanje je bilo ob Ženeškem jezeru. 
Z leve: Podžupan Markus Kraiger, nekdanji podžupan Joza Habernik, podžupan Willibald Wutte, nekdanja podžupana Horst Krainz in Valentin Tazoll, župan Gerhard Koller in nekdanji žitrajski župan in podžupani Hubert Pleschounig, Jakob Strauß, Günther Strauß, Karoline Schippel in Josef Kuneth

V luči 175. obletnice žitrajske občine se je župan Koller uvodoma zahvalil navzočim za njihov trud in opravljeno delo v prid občank in občanov, zatem pa so se zdajšnji in prejšnji odgovorni sodelavci občine pogovarjali o svojem delu. Župan Koller je navzoče seznanil tudi o napredovanju pri projektu gradnje mostu čez reko Belo. Most, ki povezuje občini Žitara vas in Galicija, predvsem za domačine omenjenih občin pomeni pomembno infrastrukturno povezavo, s katero se lahko prispe tudi do naravnih biserov reke in obrežja Bele. Most so uničile poplave leta 2023, s prizadevanjem občine pa bo na novo zgrajen. Dela naj bi se v kratkem končala in ga bodo kmalu predali njegovemu namenu – povezovanju ljudi. Srečanja se je udeležil tudi Joza Habernik, ki je bil v letih 1997–2003 zadnji žitrajski pod­župan iz vrst Enotne liste. Ta je bila takrat z 20 % glasov in štirimi mandati od 19 druga najmočnejša frakcija v občini.                                                                                                                     

Iz rubrike Politika preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt