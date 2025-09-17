Srečanje nekdanjih žitrajskih županov in podžupanov

V luči 175. obletnice žitrajske občine se je župan Koller uvodoma zahvalil navzočim za njihov trud in opravljeno delo v prid občank in občanov, zatem pa so se zdajšnji in prejšnji odgovorni sodelavci občine pogovarjali o svojem delu. Župan Koller je navzoče seznanil tudi o napredovanju pri projektu gradnje mostu čez reko Belo. Most, ki povezuje občini Žitara vas in Galicija, predvsem za domačine omenjenih občin pomeni pomembno infrastrukturno povezavo, s katero se lahko prispe tudi do naravnih biserov reke in obrežja Bele. Most so uničile poplave leta 2023, s prizadevanjem občine pa bo na novo zgrajen. Dela naj bi se v kratkem končala in ga bodo kmalu predali njegovemu namenu – povezovanju ljudi. Srečanja se je udeležil tudi Joza Habernik, ki je bil v letih 1997–2003 zadnji žitrajski pod­župan iz vrst Enotne liste. Ta je bila takrat z 20 % glasov in štirimi mandati od 19 druga najmočnejša frakcija v občini.