Sprejem generalne konzulke Maje Balant Slobodjanac v Koroškem deželnem muzeju Kaiser: »Generalna konzulka src«

»Z gotovostjo lahko rečem, da se zavzemamo in se bomo tudi v prihodnosti zavzemali za to, da bodo pravice, ki pritičejo narodnim skupnostim v zamejstvu, visoko na agendah srečanj s predstavniki sosednjih držav,« je zbrane nagovorila generalna konzulka. S svojo kompetenco in toplino je osvojila srca navzočih, deželni glavar Peter Kaiser jo je zato v svojem govoru imenoval »generalna konzulka src«. Sprejema so se udeležili tudi slovenski minister za zamejce in Slovence po svetu Matej Arčon, škof Jože Marketz in direktor muzeja Wolfgang Muchitsch, ki so poudarili pomen sloge in sodelovanja med narodnimi skupnostmi. Večer je moderiral Aleksander Tolmaier, za zakusko je poskrbelo gostinstvo Jezeršek s pridnimi pomočniki iz Višje šole Šentpeter, vokalna skupina Oktakord pa je s svojim fantastičnim nastopom občinstvu zopet vzela dih.