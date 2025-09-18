Spomniti na krivice je še vedno politično

Omenjeni odnos večine do koroških Slovenk in Slovencev po 2. svetovni vojni in posledice tega odnosa za narodno skupnost so tema filma Verschwinden/Izginjanje iz leta 2022. Kot je povedala Mračnikar, tega filma, ki ga je koproduciral ORF, v spominskem letu 2025 občinstvo avstrijske javne televizije ne bo videlo. »Vtis imam, da na ORF obstaja bojazen, da bo kdo užaljen ali da bi kdo tožil, a bi bilo pomembno doseči večinsko javnost, saj ta film v kratkem času posreduje zelo veliko naše zgodovine.« Odgovor ORF v tej zadevi pričakujemo v kratkem.