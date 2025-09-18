Novice logo
Spomniti na krivice je še vedno politično

18.9.2025 Hodiše Keutschach Tomaž Verdev
Andrina Mračnikar (44) iz Hodiš 7. oktobra začenja s snemanjem partizanskega filma »Mila/Marija«. V Lendhafnu je bil nedavno predvajan njen kratki film »Andri 1924-1944«. V razpravi smo izvedeli, da ORF v spominskem letu 2025 nima namena predvajati »Izginjanja«.
Andrina Mračnikar trenutno živi med Koroško, Slovenijo in Dunajem.

21. in 22. avgusta so v celovškem pristanu Lend potekali Dnevi umetniškega filma. Filme za drugi večer 22. avgusta je izbrala režiserka Andrina Mračnikar, del filmskega večera je bila tudi razprava z režiserko, pogovor je vodil komunikolog Andreas Hudelist. Najprej je bil prikazan dokumentrani film Nacht und Nebel , ki ga je leta 1955 o koncentracijskih taboriščih nacistov posnel francoski režiser Alan Resnais. Sledil je kratki film Andrine Mračnikar z naslovom Andri 1924-1944, rekviem za ubitim starim stricem, ustvarjen leta 2002. 

Oktobra se začne snemanje

»Kdo se je koroškim partizanom zahvalil za osvoboditev izpod nacionalsocializma in za njihov prispevek k Avstrijski državni pogodbi,« se je na odru pristana Lend vprašala Andrina Mračnikar. »Na Koroškem partizan dolgo ni pomenil nič dobrega, še v 70. in 80. letih so veljali za zločince in bandite.« 7. oktobra letos bo prvi snemalni dan filma Mila/Marija, ki se odvija med leti 1938 in 1953. »Film se ne odvija samo v gozdu, prikaže tudi odnos do slovenske narodne skupnosti po letu 1945, kajti o tem večina najmanj ve.« 

Izginjanje na ORF?

Omenjeni odnos večine do koroških Slovenk in Slovencev po 2. svetovni vojni in posledice tega odnosa za narodno skupnost so tema filma Verschwinden/Izginjanje iz leta 2022. Kot je povedala Mračnikar, tega filma, ki ga je koproduciral ORF, v spominskem letu 2025 občinstvo avstrijske javne televizije ne bo videlo. »Vtis imam, da na ORF obstaja bojazen, da bo kdo užaljen ali da bi kdo tožil, a bi bilo pomembno doseči večinsko javnost, saj ta film v kratkem času posreduje zelo veliko naše zgodovine.« Odgovor ORF v tej zadevi pričakujemo v kratkem.

