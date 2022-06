V četrtek, 26. maja, je bila na Lešah po treh letih spet spominska maša za po že končani drugi svetovni vojni pobite osebe, ki so našle smrt v gozdu blizu leške cerkve.

Približno 70 ljudi se je 26. maja zbralo na spominski maši na Lešah, ki jo je daroval pliberški župnik Ivan Olip. Zadnja spominska maša na Lešah je bila pred tremi leti, leta 2019.

Pliberški župnik Ivan Olip je daroval dvojezično sv. mašo in blagoslovil nov križ ob cerkvi sv. Volbenka na Lešah, katera stoji le nekaj metrov nad cerkvijo sv. Ane. Nima zvona in stolpiča, ker je slednji ob požaru, ki ga je leta 1885 povzročila strela, pogorel.

»Bila je srčna želja nekdanjega pliberškega župana Othmarja Moryja in sorodnikov tistih oseb, ki so jih po vojni pobili in tukaj v gozdu pri Lešah zagrebli. Mory si je želel, da teh žrtev ne pozabimo,« je ob novem križu pri Leški cerkvi povedal Franz Jordan, podpredsednik koroškega Heimat­diensta (KHD). Jordan je udeležence spominjanja pozdravil v imenu Heimatdiensta, konsenzne skupine in Avstrijskega črnega križa. Othmar Mory je bil pobudnik tega spominjanja v Lešah, leta 1990 so v spomin na pobite v gozdu postavili križ. Od tedaj se na Lešah letno srečavajo za spominsko mašo.

Dvojni kvintet iz Grebinja je poskrbel za glasbeni okvir, slišati je bilo tudi nekaj slovenskih pesmi, med njimi

»Srce je žalostno« in »V nebesih sem doma«.

»To spominjanje na Lešah je veliko doprineslo k celjenju ran,« je med mašo povedal Ivan Olip in dodal, da »problemov ne bomo rešili z maščevanjem in nasiljem, rešimo jih lahko le s spravo in ljubeznijo do bližnjega. Brez sprave ni miru.« Po maši, pri kateri je za glasbo poskrbel dvojni kvintet iz Grebinja, je kot prvi spregovoril Christian Benger. Povedal je, da sta bila med žrtvami tudi njegov stari oče in dva strica. Ob novem križu pri cerkvi so spregovorili predsednik KHD Andreas Mölzer, predstavnik avstrijskega črnega križa Albin Gotthart, tretji predsednik deželnega zbora Josef Lobnig in Marjan Sturm. »Tukaj hočemo spominjati, iskati resnico in graditi skupno prihodnost, ki jo vidim v mirovni regiji Alpe-jadran,« je povedal Sturm. Spregovoril je tudi Josip Stjepandić, ki ga je Jordan predstavil kot »Präsident der Kroatischen Akademie für Wissenschaften und Künste«. V resnici je del neke organizacije, ki ima na facebooku stran z naslovom »Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori i domovini«, o tej organizaciji na internetu ni mogoče najti veliko informacij. Stjepandić na svojem osebnem profilu na facebooku med drugim objavlja slike, na katerih je videti šahovnico z belim poljem levo zgoraj, kakršna je bila nekoč na zastavi kvizlinške države NDH. Na neki drugi objavi Stjepandić v kamero drži šal, na katerem je videti rek »Za dom spremni«. Po Stjepandiću je spregovoril Kristof Grabmayer-Keri, ki je bil v Lešah v zastopstvu avstrijske veleposlanice v Ljubljani Elisabeth Ellison-Kramer. Grabmayer-Keri je pred svojim govorom Stjepandiću izročil svojo vizitko in mu povedal, da so njegova vrata »vedno odprta«. Med udeleženci spominske maše na Lešah sta bila še pliberški župan Stefan Visotschnig in mestni svetnik Marko Trampusch.