Že drugo periodo je Franc Jožef Smrtnik kapelški župan.

Pogovor o volilnem boju v znamenju pandemije, o pričakovanjih za volitve 28. februarja in stanju v občini.

Leta 2015 ste pred volitvami osebno obiskali vsakega občana Železne Kaple. So hišni obiski v času pandemije še možni?

Franc Jožef Smrtnik: Priprave so zaradi pandemije nekoliko drugačne. Skušal bom vseeno pri vseh občanih vsaj pozvoniti in jih pozdraviti. Po 8. februarju pa bodo obiski nekoliko lažji. Občina je velika. Skupaj s kandidati Kapelške liste bom vseeno skušal pozdraviti vse občane.

Kako pa volilni boj sicer?

Letošnji volilni boj ni tisto, kar si predstavljam kot volilni boj. Pri zadnjih volitvah sem lahko zelo dobro ocenil, kakšno je stanje. Tokrat imam premalo kontakta do ljudi in premalo diskusij in si težko naredim sliko, kako se bodo volitve iztekle. Seveda pravijo, da je tistemu, ki je na položaju, lažje, ampak mislim, da ni tako. Tu v Železni Kapli me skušajo z vsemi močmi preprečiti kot župana, ker sem iz slovenske narodne skupnosti in ker na Koroškem pač ne odgovarjam predstavi, da naj vodijo občine ljudje, ki prihajajo iz ene od velikih strank. To vedno bolj čutim.

Leta 2015 je v Železni Kapli nastopilo še sedem strank in šest kandidatov na volitvah za župana …

Tokrat nastopajo samo še tri stranke (op. EL, SPÖ, ÖVP) in smo trije kandidati za županske volitve. Prej je je bilo več pluralizma in s tem tudi večja volilna udeležba. Glavna hiba bo gotovo, kako se bodo ljudje sploh odzvali na volitve in kaj bo z volilnicami. Bo zelo napeto in so možna presenečenja vseh sort. Vsekakor je sodelovanje frakcij važno. Po volitvah je treba spet pljuniti v roke, potegniti za eno vrv in delati za občino.

Rezultat občinskih volitev leta 2015 v Železni Kapli

Zaradi prekoračenja proračuna pri gradnji vrtca je občina bila večkrat v medijih, kar je nazadnje kritiziralo tudi deželno računsko sodišče …

Mislim, da so občani zelo pametni in odprti in vidijo, da pri gradnji vrtca nismo prekoračili proračuna za več kot devet odstotkov. Zadnji odločilni sklep za gradnjo je bil soglasen in znesek je potrdil tudi deželni občinski referat. Šele potem smo začeli graditi. Deloma so krožile številke starejših proračunov. Zame vsota ni pretirana, saj imamo zdaj sodoben in najbolj ekološki vrtec na Koroškem in smo dobili že tri nagrade. Ni najcenejši, ampak tudi ni najdražji.

Finančna situacija obrobnih občin z nazadovanjem števila prebivalcev verjetno ni enostavna …

Pri Kapelški listi smo preverili investicije zadnjih šestih let in smo lahko ponosni na to, da nam je v zadnjih šestih letih uspelo investirati več kot osem milijonov evrov ter dobiti toliko podpor s strani dežele in zveze v našo občino. Seveda smo zmeraj bili občina s primanjkljajem in smo morali še bolj točno gledati, katere investicije so možne. Ne smemo pa pozabiti, da občina še zmeraj odplačuje stare dolgove kapelških jam in teniške dvorane. Privatizacija je uspela, dolgove sem prevzel od predhodnikov in jih še odplačujemo do leta 2027. Pred tem nobeno leto nismo vedeli, koliko bo primanjkljaja.

Od konca leta 2020 naprej občina Železna Kapla ni več pod nadzorom deželnega občinskega referata. Kako se je zadeva rešila oz. kaj so izsledki?

Res je, prošnje nismo oddali pravočasno, kar je bilo tudi povezano z boleznijo sodelavca. Nadzor nam je prinesel dnevni kontakt z deželo in smo lahko pokazali, da situacija le ni bila takšna, kot so jo prikazali nekateri mediji. Najbolj me je veselilo, da kot župan nisem naredil nič krivega in občina ni zgubila nobenega denarja. O vseh stvareh smo sklepali v občinskem svetu in vedno so frakcije skupaj nosile naš razvoj.

A neurja 2017 in 2018 še naprej bremenijo občinski proračun?

Nadzor naše občine je bil za nas tudi sreča. S tesno kooperacijo z deželo nam je uspelo dobiti visoke podpore. Veliko cest in hudournikov smo že popravili. Škoda je znašala nad deset milijonov evrov. Največji del bomo v naslednjih dveh letih financirali in pokrili s pomočjo dežele in zveze. Proračun nam bo pa zadeva delno bremenila do leta 2027.

Kaj pa problem odseljevanja?

Imamo 150 občinskih stanovanj po zelo socialni ceni. Nudim dobro šolsko oskrbo, vrtec in imamo za manj kot 2300 prebivalcev tri praktične zdravnike in zdaj celo zobozdravnika. Pa dve veliki trgovini, gostilne in mnoge male trgovine. Če ohranimo infrastrukturo, lahko držimo tudi ljudi v občini.

Od minule srede je volišče v kapelški občinski hiši odprto…

Ljudje že močno naročajo volilne karte, tako da boš morda delal volilni boj pri nekom, ki je že volil. Pričakujem najmanj podvojitev volilnic.