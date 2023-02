Prvega februarja, dan po občnem zboru za leto 2022 – z obširno in kritično presojo opravljenega letnega sporeda – so se odborniki predstavili javnosti tudi na političnih deskah v avstrijskem parlamentu. Po vodenem ogledu obnovljenih prostorov je edina slovensko govoreča poslanka Olga Voglauer sprejela udeležence – ki sta jih povabila Inštitut za avstrijske vede in Slovenski inštitut – na zelo aktualno in zanimivo razpravo, ki so se je poleg predsednika Herberta Seherja in novo izvoljenih članov odbora udeležili Terezija Krušic Sahiner, Štefan Vospernik, Kristijan Ogris in Hanzi Oman, številne prominentne osebnosti, pooblaščena ministrica Duška Jerman Male, odbornik Cluba Carinthia Karl Schwarz, profesorica Marija Wakounig in vrhunska pravna strokovnjakinja Verica Trstenjak.

V prostoru »Bertha von Sutter« tik ob znameniti dvorani stebrov je državnozborska poslanka Olga Voglauer gostila skupino dunajskih Slovencev. Razgovor s predstavniki Slovenskega inštituta na Dunaju je nanesel tudi na njen načrtovani odhod v koroški deželni zbor. Ne, nikakor ni »mahnjena«, da dunajski poslanski stolček zamenja s celovškim, je zatrdila. Zdaj je čas, da za narodno skupnost deluje na Koroškem, vrnitev na Dunaj pa ni izključena. Bilčovščanka je brez zamer do rojakov, ki so se udomačili na Dunaju. Nikakor ne slabijo narodne skupnosti, saj je pomembno, da njena obzorja segajo preko Drave – in tudi preko Karavank. Za krepitev narodne skupnosti je potrebno povezovanje med dunajskimi in koroškimi Slovenci, ampak tudi z matico, trdi Olga Voglauer. V navzočnosti predstavnice slovenskega veleposlaništva Duške Jerman Male je predlagala, da bi se vsem slovenskim dijakom v Avstriji omogočile jezikovne počitnice v Sloveniji. Poudarila je, da je najpomembnejša ohranitev slovenščine kot družinskega jezika. Za svoj največji uspeh poslanka Zelenih šteje podvojitev državne podpore za avstrijske narodne skupnosti. Te bi lahko dosegle več, če bi nastopale skupaj.