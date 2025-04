Slovenska ministrica za kmetijstvo obiskala Koroško: Stalni kontakti so važni

Mateja Čalušić, slovenska ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek obiskala Koroško. Že zjutraj se je v gospodarskem centru v Selah srečala s predstavniki Kmečke izobraževalne skupnosti, Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov ter Interesno skupnostjo selskih kmetov. Čalušić je povedala, da se je sicer že v Ljubljani srečala s predstavniki kmetijskih organizacij narodne skupnosti. Hotela pa je spoznati okolje, kjer se ohranjata slovenska kultura in kmetijstvo. Povezovanje in izmenjava znanja ter skupni izzivi kot opuščanje kmetijstva in podnebne spremembe je Čalušić navedla kot vsebinske točke prihodnjega sodelovanja. »Moramo razširiti pozornost na vse mlade, ki se odločajo za kmetijstvo, pa morda imajo na začetku kar trnovo pot,« je dodala ministrica z ozirom na zmeraj starejše kmetijstvo.