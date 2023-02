Še vedno ne pojenjajo reakcije na objavo podmladka koroške Svobodnjaške stranke o nujnosti »zaustavitve slovenizacije Koroške«, s svojo tiskovno izjavo 10. februarja jih je še podkrepila stranka BFK-Bündnis für Kärnten.

Spomnimo, da je podmladek koroških svobodnjakov 7. februarja na Instagramu objavil medtem že umaknjeni posting o slovenizaciji dežele, ki da jo izvaja SPÖ z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem na čelu. S tem postingom se bo po naznanilu Društva koroških slovenskih pravnikov zdaj ukvarjala deželna Služba za zaščito ustave. Stranka BFK-Bündnis für Kärnten (naslednica BZÖ) je 10. februarja še prilila olje na ogenj s svojo tiskovno izjavo. V tej je v uvodu slovenska narodna skupnost v Avstriji označena kot »manjšina, ki se je je treba dotikati z žametnimi rokavicami, prekrita z odejo previsokih podpor«, da navedemo le del sporne vsebine, ki jo je zaradi podpihovanja nestrpnosti na jezikovni in etnični osnovi pristojnemu državnemu tožilstvu že naznanil Bernard Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev. Sadovnik, potomec Peršmanove družine, to izjavo občuti kot »sramotitev vseh žrtev nacionalsocialističnega režima, pa tudi vseh borcev proti njemu, ki so s svojim uporom bistveno pripomogli k avstrijski državni pogodbi«.

Minister Arčon: od mladine bi pričakovali odprte poglede

Izjavo svobodnjaškega podmladka na Koroškem je obsodil vrh avstrijske in slovenske politike vključno s predstavniki koroškoslovenskih zastopniških organizacij in Federalistično unijo evropskih narodnih skupnosti (FUEN). Kot je dejal slovenski minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, je »posebej zaskrbljujoče, da protislovenska gesla izrekajo prav mladi, od katerih bi pričakovali, da imajo odprte poglede in razumejo, kako raznolikost bogati EU«.

KSŠŠD: slovenizacije ni

Dunajski študentski klub (KSŠŠD) je na Facebooku napisal naslednje: »Škandal ni, da FPÖ hujska proti manjšini, tega smo žal navajeni. Škandal je, da govorijo o neki »slovenizaciji«. Slovenizacije na Koroskem ni! Tudi pod SPÖ ne. Manjšinske pravice nikakor niso popolnoma uresničene. Avstrija in Koroška še naprej kršita človekove pravice manjšink*manjšincev.« KSŠŠD dodaja, da jim manjka razprava »o položaju koroških Slovenk*Slovencev«: »Manjšina na Koroškem umira, a to nikogar ne briga. Kot manjšina smo odvisni od solidarnosti večinskega prebivalstva. Brez njega ne bomo uresničili naše zahteve po popolni uresničitvi člena 7 Avstrijske državne pogodbe. Site*siti smo praznih obljub in opravičil. Rade*radi bi videli dejanja!« KSŠŠD v svoji objavi zahteva reformo dvojezičnega šolstva, slovenščino kot deželni in uradni jezik v šoli, na uradih in sodiščih.

Ignorirati ali razpravljati

Kapelški podžupan Franc Jožef Smrtnik, ki na deželnih volitvah kandidira na listi stranke Team Kärnten, je na Facebooku izjavil, da gre pri tovrstnih izjavah za »vzbujanje pozornosti večno včerajšnjih«, ki bi jih bilo najbolje ignorirati. »Vse, kar polarizira, le pomaga tem včerajšnjim tipom, ki na ta način dobijo dodatno pozornost javnosti, v kateri ravno s takimi objavami najdejo svoje kimavce«. Temu prav tako na Facebooku oporeka globaški župan in predsednik SKS Bernard Sadovnik, ki pravi, da »ignoranca omogoča še posebej ekstremizem«.

Že prej proti »slovenizaciji«

Kot je poročal dnevnik Kleine Zeitung, je tudi (odrasla) Svobodnjaška stranka na Koroškem izjavo »Nobene nadaljnje slovenizacije naše domače dežele« decembra natisnila na prvo tranšo reklam za vodjo koroških svobodnjakov Erwina Angererja in njegovo ekipo. Te reklame s sporno zahtevo (poleg te zahteve sta bili še dve) so bile že natisnjene in v obtoku, ko je v začetku februarja izbruhnilo ogorčenje zaradi objave svobodnjaškega podmladka, po katerem so odrasli svobodnjaki natisnili novo reklamo. Na tej zdaj zahtevajo »Boj proti hrupu železnice v osrednjem prostoru«, pa tudi »Zaustavitev razprodaje domovine & gradnjo cenovno dostopnih stanovanj«.