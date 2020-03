Ljubljana Minuli petek zvečer je slovenski državni zbor z 52 glasovi za in 31 proti potrdil ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil predsednik SDS Janez Janša. S tem je Republika Slovenija dobila 14. vlado. Sestavljale pa jo bodo stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS.

V zgodovini samostojne Slovenije je to medtem tretja vlada pod vodstvom Janeza Janše. Za imenovanje njegove vlade je pred tednom dni glasovalo 52 poslancev koalicijskih strank SDS, SMC, NSi in DeSUS ter opozicijske SNS, zanjo sta prav tako glasovala poslanca narodnih skupnosti. Proti pa so glasovali poslanci LMŠ, SD in Levice, poslanec SMC Jani Möderndorfer pa se je pri glasovanju vzdržal.

Nova vlada s 16 ministri

Takoj po izvolitvi je vseh 16 ministrov nove vlade pred državnim zborom že za priseglo, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije.

Pred izzivi koronakrize

Slovenija je dobila novo vlado sredi koronakrize, s katero se trenutno sooča svet, še posebej pa evropske države. Državni zbor je potrdil 14. vlado v zgodovini samostojne države in tretjo vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki je novo koalicijsko večino oblikoval po odstopu Marjana Šarca z mesta predsednika vlade. Novi premier Janez Janša je 3. marca v državnem zboru dobil mandat za sestavo vlade, ki ima zdaj pred seboj le polovico mandata do naslednjih volitev. Janša je takoj po izvolitvi v državnem zboru izjavil, da se bo nova vlada z vsemi silami lotila izzivov, pred katerimi zaradi koronaepidemije stoji tudi Slovenija.