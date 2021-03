Pred ljudsko šolo v Škofičah smo na dan občinskih volitev srečali predstavnike Skupno, Grün und Lebenswert (SGL) Škofiče: glavnega kandidata Norberta Sereiniga, Andreo Jäger-Ramos, ki je na sedmem mestu SGL (kar bi se z visokim številom glasov po volitvah lahko interno spremenilo) in Magdo Errenst, dosedanjo glavno kandidatko Skupne liste Škofiče, ki je bila dolga leta edina zastopnica SGL v občinskem svetu, in zdaj zaključuje svojo politično aktivnost.

