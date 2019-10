Dunaj/ Celovec Na državnozborskih volitvah sta bila velika zmagovalca Sebastian Kurz (ÖVP) in Werner Kogler (Zeleni), prav tako pa Bilčovščanka Olga Voglauer, ki je na Koroškem priborila za Zelene osnovni mandat – medtem ko so svobodnjaki (FPÖ) s Hoferjem in Kicklom doživeli poraz, ki so si ga zaslužili.

Po Karlu Smolleju in Angeliki Mlinar bo po nedeljskih volitvah v avstrijskem državnem zboru spet poslanka, ki prihaja iz vrst slovenske narodne skupnosti in je pred nedavnim postala predsednica koroških Zelenih – Olga Voglauer, občinska odbornica Enotne liste v Bilčovsu. Na Koroškem je dosegla osnovni mandat. V številnih dvojezičnih občinah je prav tako nadpovprečno dobro odrezala, mdr. v Selah (20 %), Globasnici (14 %) ter v domačem Bilčovsu (14 %). S tem, da je dosegla mandat v domači zvezni deželi, si je priborila tudi močno pozicijo znotraj zelene stranke na zvezni ravni z Wernerjem Koglerjem na čelu, stranke, ki je minulo nedeljo doživela fulminanten preporod: bila je poleg Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) ter njenega glavnega kandidata Sebastiana Kurza edina zmagovalka, ki je močno pridobila na glasovih in mandatih, poleg tega pa se po polomu leta 2017 spet zmagovito vrnila v avstrijski parlament.

Izvolitve Olge Voglauer se še posebej veselijo predstavniki slovenskih političnih organizacij in deželne EL. Predsednik EL Gabriel Hribar poudarja, da je Olga Voglauer članica EL in pričakuje »dobro pogovorno bazo z Zelenimi ter novo dinamiko glede vprašanj slovenske narodne skupnosti ter južnokoroškega prostora«. Predsednik NSKS Zdravko Inzko je prepričan, da »bo slovenska narodna skupnost z Olgo Voglauer od sedaj naprej imela zopet svoj glas v najvišjem gremiju, v državnem parlamentu.« Predsednik SKS Bernard Sadovnik pa poudarja: »Za koroške Slovence in vse manjšine v Avstriji je izrednega pomena, da je z Olgo Voglauer v parlamentu spet glas za pravice avtohtonih manjšin v Avstriji.« Tudi predsednik ZSO Manuel Jug se veseli izvolitve Olge Voglauer in je, kot je izjavil za Slovenski spored ORF, prepričan, »da bi bili Zeleni, če bi bili v koaliciji, garant za pravice narodne skupnosti.« Hkrati poudarja, da slovenska narodna skupnost ne bo imela velikega vpliva na to, kakšna bo koalicija. »Pomembno bo, da bomo povsod iskali partnerje,« je izjavil predsednik ZSO.

Svobodnjaki veliki poraženci

Izid volitev na Koroškem pa ni razveseljiv samo za Olgo Voglauer in Zelene (in za ÖVP, ki je postala po zaslugi Sebastiana Kurza najmočnejša stranka), temveč tudi z naslednjega vidika: svobodnjaki (FPÖ), ki so na parlamentarnih volitvah leta 2017 postali na Koroškem najmočnejša stranka (31,75 %), so bili minulo nedeljo tudi na Koroškem veliki poraženci: s 1. mesta so zdrsnili na tretje in pristali pri 19,81 %. Socialdemokrati pa se bodo morali temeljito reformirati, na kar je deželni glavar Peter Kaiser opozoril že po zadnjih evropskih volitvah.