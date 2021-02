Bilčovs Leta 2009 je bil v Bilčovsu prvič za župana izvoljen Manfred Maierhofer, ki je tedaj z 51,14 % v drugem krogu premagal županjo Štefko Quantschnig (SPÖ). Šest let pozneje, leta 2015, je četveroboj z Augustino Gasser (SPÖ), Friedrichom Quantschnigom (FPÖ) in Olgo Voglauer (EL) z 59,69 % glasu jasno odločil zase že v prvem krogu. S svojo frakcijo »GL-Gemeindeliste« pa je z osmimi mandati dosegel absolutno večino v bilčovškem občinskem svetu.

