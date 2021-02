Pri županskih volitvah je dosedanji župan Heribert Kulmesch zbral največ glasov – 52,60 % glasov (253 glasov), s tem bo ostal župan v Selah. Kandidat Enotne liste Sele Danijel Olip je dobil 39,71 % glasov (191 glasov). Tretji kandidat za župana Philipp Rakuschek je dobil 7,69 % glasov (37 glasov). Selski občinski svet ima samo enajst mandatov. Seveda je vsak mandat izjemno pomemben, saj ima kakršnakoli sprememba lahko zelo velik vpliv na porazdelitev politične moči. Zato je bil cilj selske SPÖ, da obdrži mandate in s tem tudi absolutno večino v občinskem svetu. Enotna lista z Danijelom Olipom in ljudska stranka s Philippom Rakuschekom sta skušali to preprečiti, kar je strankama tudi uspelo. SPÖ ima zdaj 5 mandatov (48,74 %) in je s tem izgubila absolutno večino v občinskem svetu. Enotna lista je pridobila en mandat in ima zdaj 5 mandatov (42,05 %). ÖVP pa bo še naprej zastopana z enim mandatom.