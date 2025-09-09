Seja o brambovskem spomeniku odpovedana

»Brambovcev v Šmihelu ni bilo, naj jih poimenujejo, če vedo, kdo so bili,« ugovarja Peter Winkl, od leta 1991 do 2001 socialdemokratski podžupan Bistrice nad Pliberkom ter pobudnik ljudske iniciative »za mirno sožitje v tržni občini Bistrica pri Pliberku«, ki želi preprečiti postavitev spomenika. »V najkrajšem času smo zbrali 160 podpisov proti postavitvi, ne samo med člani slovenske narodne skupnosti. Ni prav, da se o zadevi ni pravočasno informiralo predstavnice Regionalne liste Doris-Grit Schwarz, ki vodi odbor za kulturo v občini. Živimo v demokraciji in to pomeni, da se morajo ljudje pogovarjati med seboj.« Prava provokacija za Winkla je, da brambovci spomenik primerjajo oz. relativirajo s spomenikom za pregnane družine in žrtve nacizma v občini, ki je bil v Šmihelu odkrit maja letos. Občina je ta spomenik podprla, zdaj pa podporo pričakujejo tudi brambovci. »Samo nekdo, ki ne ve za zgodovino, lahko dela takšne primerjave,« meni Winkl. O spomeniku naj bi 2. septembra razpravljal odbor za kulturo občine Bistrica nad Pliberkom. Predsednica odbora Doris-Grit Schwarz: »Sejo sem odpovedala, ker je še preveč odprtih vprašanj in zaradi tega ni možno resno o tem razpravljati. Tudi lokacije za spomenik trenutno ni.« Schwarz želi, da bi se pred postavitvijo zgodovino obdelalo, morda tudi s pomočjo kakšnega zgodovinarja, treba pa bi bilo vključiti občane. »Zame nerazumljivo je tudi, da osnutek spomenika ni dvojezični. Mir v občini mi je najbolj pomemben.«