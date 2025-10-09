Sedem ur za pravice manjšin

Letos mineva 70 let od podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP), ki je v svojem 7. členu zagotovila pravice slovenski narodni skupnosti na Koroškem in hrvaški narodni skupnosti na Gradiščanskem. Številni njihovi elementi pa so še danes neuresničeni, kritizirajo organizatorji protestnega shoda manjšin, študentska kluba KSŠŠD in KSŠŠK.
Da bi na to opozorili, bo v Celovcu 10. oktobra 2025 potekal protestni shod »Manifešta – 7 ur za manjšine«. Manjšine se še danes borijo za obstoj – na jezikovni, kulturni, pravni in politični ravni, poudarjajo organizatorji. Ob 15. uri se bodo udeleženci zbrali v iKultu, kjer bo risanje transparentov in skupna malica.
Ob 17. uri sledi zbiranje na glavnem kolodvoru, od koder bodo ob 17.30 skupaj krenili na pohod.
Ob 18.30 se bo na Stolniški ploščadi (Domplatz) začela Manifešta, osrednji del dogodka, namenjen glasnemu pozivu za pravice manjšin. Na programu bodo govori, glasba s skupinama Bališ in Ladjo ter umetnost.
S protestnim shodom hočemo opozoriti, da 70 let po podpisu Avstrijske državne pogodbe člen 7 še vedno ni izpolnjen. Hkrati pa ne želimo pozabiti na druge manjšine in poudarjamo, da je položaj številnih med njimi katastrofalen. Soočajo se s podobnimi težavami, zato ne gre zgolj za vprašanje koroških Slovencev. Manifešta naj bo protestni shod za vse manjšine v Avstriji. Vabimo vse, da se udeležijo protestnega shoda. Pred tem pa so vsi, mladi in stari, vabljeni tudi na izdelovanje transparentov v iKultu. Vabljene so tudi družine z otroki, zato bo pripravljen otroški blok.
