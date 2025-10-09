Sedem ur za pravice manjšin

Meta Vouk: položaj manjšin je katastrofalen

Dunaj Wien

S protestnim shodom hočemo opozoriti, da 70 let po podpisu Avstrijske državne pogodbe člen 7 še vedno ni izpolnjen. Hkrati pa ne želimo pozabiti na druge manjšine in poudarjamo, da je položaj številnih med njimi katastrofalen. Soočajo se s podobnimi težavami, zato ne gre zgolj za vprašanje koroških Slovencev. Manifešta naj bo protestni shod za vse manjšine v Avstriji. Vabimo vse, da se udeležijo protestnega shoda. Pred tem pa so vsi, mladi in stari, vabljeni tudi na izdelovanje transparentov v iKultu. Vabljene so tudi družine z otroki, zato bo pripravljen otroški blok.